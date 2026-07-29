Striscia la notizia verso la fine? Il giallo degli account social e il rischio di un addio a Mediaset dopo 38 anni

Lo staff di Antonio Ricci in ferie, i canali digitali consegnati direttamente all'azienda. Le indiscrezioni delle ultime ore

Sembra ormai giunta al capolinea la storica parabola di Striscia la notizia su Mediaset. Dopo ben 38 anni di storia, il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci rischia di non trovare più spazio nei palinsesti della rete commerciale. Ne parla Giuseppe Candela sul Fatto Quotidiano, confermando le indiscrezioni lanciate da Dagospia. «Per quanto riguarda Striscia la notizia e Antonio Ricci, stiamo facendo tutte le valutazioni del caso. Ad oggi siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi», aveva dichiarato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti.

I segnali di rottura: dai palinsesti al blocco dei social

Sebbene non ci sia ancora una comunicazione ufficiale, la separazione tra il programma e il Biscione appare ormai avviata. Oltre all’assenza dalla programmazione futura, un indizio significativo arriva dalla gestione dei canali digitali. Come riportato su X dal giornalista Claudio Plazzotta dal 25 luglio, i profili social ufficiali del programma sono stati sottratti al team di Ricci e presi in carico direttamente da Mediaset. Lo staff di Ricci, secondo quanto raccontato, è stato mandato in ferie e le pubblicazioni sono state bloccate.

Un declino iniziato tra cambio fascia e calo d’ascolti

La crisi dello show ha radici nell’estate 2025, quando Striscia ha ceduto la sua storica collocazione nell’access prime time ai numeri record de La Ruota della Fortuna. Mediaset ha poi tentato il collocamento in prima serata per un ciclo di cinque puntate, ma i risultati auditel hanno confermato il momento di flessione, con uno share medio del 12,8 per cento. Ascolti non sufficienti a garantire la riconferma dello show, segnando così la probabile conclusione di un’era fondamentale della televisione italiana