Ultime notizie AcciseCaldo recordCrisi Usa - IranGiapponeNazionale italiana
CULTURA & SPETTACOLOAntonio RicciMediasetStriscia la notiziaTv

Striscia la notizia verso la fine? Il giallo degli account social e il rischio di un addio a Mediaset dopo 38 anni

29 Luglio 2026 - 17:23 Alba Romano
striscia la notizia
striscia la notizia
Lo staff di Antonio Ricci in ferie, i canali digitali consegnati direttamente all'azienda. Le indiscrezioni delle ultime ore
Google Preferred Site

Sembra ormai giunta al capolinea la storica parabola di Striscia la notizia su Mediaset. Dopo ben 38 anni di storia, il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci rischia di non trovare più spazio nei palinsesti della rete commerciale. Ne parla Giuseppe Candela sul Fatto Quotidiano, confermando le indiscrezioni lanciate da Dagospia. «Per quanto riguarda Striscia la notizia e Antonio Ricci, stiamo facendo tutte le valutazioni del caso. Ad oggi siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi», aveva dichiarato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti.

I segnali di rottura: dai palinsesti al blocco dei social

Sebbene non ci sia ancora una comunicazione ufficiale, la separazione tra il programma e il Biscione appare ormai avviata. Oltre all’assenza dalla programmazione futura, un indizio significativo arriva dalla gestione dei canali digitali. Come riportato su X dal giornalista Claudio Plazzotta dal 25 luglio, i profili social ufficiali del programma sono stati sottratti al team di Ricci e presi in carico direttamente da Mediaset. Lo staff di Ricci, secondo quanto raccontato, è stato mandato in ferie e le pubblicazioni sono state bloccate.

Un declino iniziato tra cambio fascia e calo d’ascolti

La crisi dello show ha radici nell’estate 2025, quando Striscia ha ceduto la sua storica collocazione nell’access prime time ai numeri record de La Ruota della Fortuna. Mediaset ha poi tentato il collocamento in prima serata per un ciclo di cinque puntate, ma i risultati auditel hanno confermato il momento di flessione, con uno share medio del 12,8 per cento. Ascolti non sufficienti a garantire la riconferma dello show, segnando così la probabile conclusione di un’era fondamentale della televisione italiana

Ti potrebbe interessare

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Francesco Totti batte Ilary Blasi in tribunale sui soldi per i figli. E Iovino conferma il tradimento della showgirl

2.

Chi è la nuova conduttrice di «Chi l’ha visto?» Raffaella Griggi, la Rai ha scelto l’erede di Federica Sciarelli: il passato nel volley, la carriera e gli scoop

3.

«Sto impazzendo, tutti i ca*** di giorni me ne succede una», Emma bloccata in ascensore: la scena di panico – Il video

4.

Sfera Ebbasta fa il record di incassi (7,6 milioni) e utili (3,9 milioni), mamma Sabrina lo frena e decide di accantonare per il futuro quei soldi

5.

La rabbia di Matilde, figlia di Bianca Balti: «Mi hanno detto che ero troppo magra e sembravo malata. Non sapete quanto possono ferire le parole»