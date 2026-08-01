Chi è Rosa Leone, la seconda vittima del crollo dell’edificio a Messina

È Rosa Leone la seconda vittima accertata del crollo dell’edificio avvenuto nel rione Pistunina, a Messina. La donna era la sorella di Carmelo Leone, il primo corpo recuperato e identificato nella giornata di ieri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, Rosa Leone è stata riconosciuta dalla figlia Clelia. I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 della mattina le operazioni per il recupero del corpo senza vita.

Le ricerche degli altri dispersi

Proseguono senza sosta le ricerche delle quattro persone che risultano ancora disperse. Si tratta del marito di Rosa Leone, Santino Magazzù, della sorella Sara, del domestico cingalese Lhairu Warnakulasuriya e di Alessandra Frazzica, ventenne messinese che lavorava come commessa in un bazar cinese situato al primo piano dell’edificio.

Nelle operazioni di soccorso e nella ricerca dei dispersi sono impegnati complessivamente 70 vigili del fuoco.

La prima vittima ritrovata

La prima vittima accertata del crollo era stata Carmelo Leone, imprenditore messinese e fratello di Rosa e Sara. L’uomo era uno dei proprietari dell’edificio e apparteneva a una famiglia di commercianti conosciuta in città: in passato la struttura aveva ospitato il loro negozio di elettrodomestici. Il suo corpo era stato individuato negli appartamenti sopra i locali commerciali, incastrato sotto un solaio, e successivamente trasferito all’obitorio del Policlinico di Messina.