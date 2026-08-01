Trovati i corpi di altre due vittime del crollo dell’edificio a Messina

I soccorritori hanno estratto dalle macerie il corpo di Rosa Leone e stanno cercando di estrarre un terzo corpo ritrovato ma non ancora identificato

Dopo Rosa Leone, la seconda vittima accertata del crollo dell’edificio avvenuto nel rione Pistunina, a Messina, i soccorritori hanno individuato il corpo di una terza vittima del crollo dell’edificio. Ancora però non è stato estratto dalle macerie.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, Rosa Leone è stata riconosciuta dalla figlia Clelia. I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 della mattina le operazioni per il recupero del corpo senza vita.

Le ricerche degli altri dispersi

Proseguono senza sosta le ricerche delle tre persone che risultano ancora disperse. Nelle operazioni di soccorso e nella ricerca dei dispersi sono impegnati complessivamente 70 vigili del fuoco.

La prima vittima ritrovata

La prima vittima accertata del crollo era stata Carmelo Leone, imprenditore messinese e fratello di Rosa e Sara. L’uomo era uno dei proprietari dell’edificio e apparteneva a una famiglia di commercianti conosciuta in città: in passato la struttura aveva ospitato il loro negozio di elettrodomestici. Il suo corpo era stato individuato negli appartamenti sopra i locali commerciali, incastrato sotto un solaio, e successivamente trasferito all’obitorio del Policlinico di Messina.