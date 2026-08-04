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Mugi, Ichigo e Luena; le tre leonesse morte di caldo al Tama Zoological Park di Tokyo

04 Agosto 2026 - 11:20 Alba Romano
tre leonesse morte caldo zoo tokyo
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La più giovane aveva appena tre anni. Hanno mostrati sintomi di affaticamento da caldo. Nel paese l'anno scorso l'estate più calda mai registrata
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Mugi, Ichigo e Luena erano tre leonesse che si trovavano al Tama Zoological Park di Tokyo. Sono morte a seguito di un sospetto grave stress da calore e disidratazione, causato dalle temperature record registrate in Giappone. Mugi, che aveva 3 anni, è morta il 28 luglio 2026, dopo essersi ammalata con perdita di appetito e letargia a partire dal 19 luglio. Ichigo, 11 anni, è deceduta tre giorni dopo, il 31 luglio 2026. Luena, la più vecchia (15 anni), è morta il 2 agosto 2026. Lo zoo ha ssopeso le visite del pubblico a partire dal 23. Altri dieci leoni – su un totale di 16 – hanno mostrato sintomi di affaticamento da caldo. Hanno ricevuto fluidi per via endovenosa, vitamine e misure di raffreddamento come ventilatori e spruzzi d’acqua.

Mugi, Ichigo e Luena

Ma diversi animali ancora in cura e non stanno bene, mentre lo zoo sta intensificando i protocolli di raffreddamento. Il Giappone ha affrontato l’estate più calda mai registrata l’anno scorso. Nelle ultime settimane in alcune zone del paese sono stati raggiunti i 40 gradi centigradi. Migliaia di persone sono state ricoverate in ospedale. «Secondo il nostro veterinario, la causa dei decessi è probabilmente un colpo di calore», poiché sono stati osservati disidratazione e insufficienza a diversi organi, ha dichiarato una portavoce dello zoo. «Sebbene i leoni siano generalmente considerati resistenti al caldo, negli ultimi anni i custodi dello zoo hanno intensificato le misure di contrasto per far fronte alle ondate di calore estive in Giappone. Qui il caldo è accompagnato da un’elevata umidità, a differenza del caldo con aria secca in Africa», ha spiegato.

Il Tama Zoological Park

La portavoce ha aggiunto che il caldo è «arrivato improvvisamente» quest’estate, dopo la conclusione della stagione delle piogge a fine luglio. «Stiamo ulteriormente intensificando le misure contro il caldo, spruzzando acqua, migliorando la ventilazione e installando condizionatori d’aria localizzati», ha concluso. In Giappone si registrano circa 1.300 decessi all’anno a causa del caldo. Gli scienziati affermano che il cambiamento climatico di origine antropica sta aumentando la frequenza e l’intensità degli eventi di caldo estremo in Giappone e altrove. La temperatura più alta mai registrata, pari a 41,8 gradi, è stata rilevata il 5 agosto 2025 a Isesaki, a nord di Tokyo.

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