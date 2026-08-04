Mugi, Ichigo e Luena; le tre leonesse morte di caldo al Tama Zoological Park di Tokyo

La più giovane aveva appena tre anni. Hanno mostrati sintomi di affaticamento da caldo. Nel paese l'anno scorso l'estate più calda mai registrata

Mugi, Ichigo e Luena erano tre leonesse che si trovavano al Tama Zoological Park di Tokyo. Sono morte a seguito di un sospetto grave stress da calore e disidratazione, causato dalle temperature record registrate in Giappone. Mugi, che aveva 3 anni, è morta il 28 luglio 2026, dopo essersi ammalata con perdita di appetito e letargia a partire dal 19 luglio. Ichigo, 11 anni, è deceduta tre giorni dopo, il 31 luglio 2026. Luena, la più vecchia (15 anni), è morta il 2 agosto 2026. Lo zoo ha ssopeso le visite del pubblico a partire dal 23. Altri dieci leoni – su un totale di 16 – hanno mostrato sintomi di affaticamento da caldo. Hanno ricevuto fluidi per via endovenosa, vitamine e misure di raffreddamento come ventilatori e spruzzi d’acqua.

Mugi, Ichigo e Luena

Ma diversi animali ancora in cura e non stanno bene, mentre lo zoo sta intensificando i protocolli di raffreddamento. Il Giappone ha affrontato l’estate più calda mai registrata l’anno scorso. Nelle ultime settimane in alcune zone del paese sono stati raggiunti i 40 gradi centigradi. Migliaia di persone sono state ricoverate in ospedale. «Secondo il nostro veterinario, la causa dei decessi è probabilmente un colpo di calore», poiché sono stati osservati disidratazione e insufficienza a diversi organi, ha dichiarato una portavoce dello zoo. «Sebbene i leoni siano generalmente considerati resistenti al caldo, negli ultimi anni i custodi dello zoo hanno intensificato le misure di contrasto per far fronte alle ondate di calore estive in Giappone. Qui il caldo è accompagnato da un’elevata umidità, a differenza del caldo con aria secca in Africa», ha spiegato.

Il Tama Zoological Park

La portavoce ha aggiunto che il caldo è «arrivato improvvisamente» quest’estate, dopo la conclusione della stagione delle piogge a fine luglio. «Stiamo ulteriormente intensificando le misure contro il caldo, spruzzando acqua, migliorando la ventilazione e installando condizionatori d’aria localizzati», ha concluso. In Giappone si registrano circa 1.300 decessi all’anno a causa del caldo. Gli scienziati affermano che il cambiamento climatico di origine antropica sta aumentando la frequenza e l’intensità degli eventi di caldo estremo in Giappone e altrove. La temperatura più alta mai registrata, pari a 41,8 gradi, è stata rilevata il 5 agosto 2025 a Isesaki, a nord di Tokyo.