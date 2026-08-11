Terremoto in Colombia, 7 persone salvate dall’ospedale pericolante di Cali. Il crollo con i pazienti e i bambini dispersi – I video

Evacuati oltre 600 pazienti dalla struttura sanitaria, mentre sono almeno sette gli ospedali gravemente danneggiati che non riescono ad accogliere tutti i feriti del sisma. La corsa contro il tempo per rintracciare i piccoli pazienti rimasti intrappolati sotto le macerie

Sette persone sono state estratte vive dall’Ospedale universitario del Valle di Cali, dove erano rimaste intrappolate dopo il crollo parziale di una parte della struttura provocato dal terremoto che ha colpito la Colombia occidentale la mattina del 10 agosto. I soccorritori hanno lavorato senza utilizzare mezzi pesanti, per evitare ulteriori cedimenti, concentrandosi sulle aree in cui si riteneva potessero esserci altre persone sotto le macerie. Le operazioni hanno interessato soprattutto il terzo e quarto piano dell’edificio e una camera blindata al quinto. Le immagini dei soccorsi sono state diffuse anche sui social, mentre all’interno dell’ospedale continua la ricerca di eventuali dispersi. Il direttore sanitario Irne Torres Castro ha confermato la presenza di vittime nella struttura, senza però fornire ancora un bilancio ufficiale.

Il bilancio parziale delle vittime dopo il terremoto

Almeno 224 persone sono morte e molte centinaia sono rimaste ferite in Colombia a seguito del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la parte occidentale del Paese ieri, alle 7:34 ora locale.

Gli ospedali sono fuori uso

L’ospedale universitario del Valle ha evacuato oltre 600 pazienti dopo il crollo dei reparti di pediatria e neonatologia e ha dichiarato l’allerta rossa, perché non è più in grado di accogliere nuovi pazienti o gestire altre emergenze. Una situazione particolarmente grave perché si tratta del principale ospedale pubblico della regione sud-occidentale della Colombia. Secondo le autorità, sono almeno sette le strutture ospedaliere di Cali gravemente danneggiate dal terremoto, complicando non solo la capacità di fornire cura ai pazienti ricoverati, ma anche ai feriti del terremoto.

I danni del sisma all’ospedale di Cali

Il direttore dell’ospedale aveva spiegato che era crollato circa il 30% della struttura, con le aree pediatrica e di terapia intensiva tra quelle maggiormente colpite. Si ipotizzava la presenza di almeno dieci persone intrappolate e di almeno una vittima. Nelle ore successive al terremoto erano circolati sui social diversi video che mostravano il crollo degli ultimi quattro piani della facciata dell’ala pediatrica, che accompagnavano richieste d’aiuto.

Intanto in tutto il Paese continua la conta delle vittime: sono più di 100 i morti, mentre si continua a scavare tra le macerie. Le città più colpite sono Cali, Pereira, Armenia e Manizales, dove è crollata anche la torre della Cattedrale. Bogotá ha invece subito conseguenze più contenute. Le quattro città maggiormente colpite contano complessivamente circa 3,5 milioni di abitanti.