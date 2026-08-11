Terremoto in Colombia, la proposta del presidente del Senato ai parlamentari: «Donate un mese di stipendio»

L'appello per far fronte ai danni provocati dalla forte scossa di magnitudo 7.4 che ha colpito il Paese il 10 agosto

Sarebbero più di 132 morti, centinaia di feriti e circa 1.500 abitazioni a essere state danneggiate in Colombia in quello che la Bbc descrive come il più grande terremoto che il Paese abbia visto negli ultimi anni. È proprio difronte alla gravità della situazione che il presidente del senato, Honorio Henríquez, ha chiesto ai membri del congresso di donare il loro stipendio del mese per aiutare le famiglie colpite dal terremoto.

La proposta del presidente del Senato

Henríquez ha lanciato l’appello su X, invitando tutti i parlamentari ad aderire all’iniziativa sottolineando che, in un momento così difficile, «la Colombia ha bisogno che restiamo uniti». La proposta punta a raccogliere risorse da destinare alle persone che hanno perso la casa o subito danni a causa del terremoto. Il presidente del Senato ha anche annunciato la creazione di una commissione bicamerale che avrà il compito di seguire da vicino la gestione dell’emergenza. Il gruppo dovrà monitorare gli interventi delle istituzioni e accompagnare la risposta istituzionale ai danni causati dal terremoto.

Il terremoto di magnitudo 7.4

La scossa, di magnitudo 7,4, ha avuto il suo epicentro nella provincia di Chocó ed è stata avvertita in un’area molto vasta della Colombia occidentale. In diverse località gli edifici sono stati danneggiati e alcune strutture sono crollate, mentre i soccorritori hanno continuato a cercare eventuali persone rimaste intrappolate. Il terremoto arriva a meno di due mesi dalle forti scosse che avevano colpito il nord del Venezuela, provocando migliaia di vittime. Per la Colombia, inoltre, si tratta del primo grande evento di emergenza affrontato dal nuovo presidente Abelardo de la Espriella, entrato in carica soltanto venerdì e che ha già dichiarato lo stato di calamità nazionale.