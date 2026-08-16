Conosce un uomo in discoteca e lui la violenta. La denuncia di una 19enne a Milano: «Ha abusato di me nel retro del locale»

La ragazza, che ha conosciuto l'uomo durante la serata, ha chiesto aiuto a un passante

Una ragazza di 19 anni ha raccontato di essere stata stuprata da un uomo conosciuto in discoteca, a Milano. Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto, la giovane è corsa verso un passante in corso Como, all’angolo con via de Tocqueville, una zona centralissima della città e ricca di locali della movida. «Aiuto, mi hanno violentata», ha urlato la 19enne al passante.

La serata con le amiche, poi la violenza sessuale

La ragazza era andata alla discoteca Hollywood insieme a un gruppo di amiche. Dentro il locale, ha conosciuto un uomo sui quarant’anni, probabilmente – ha poi riferito ai carabinieri – originario dell’Est Europa. I due hanno bevuto insieme nel privé e poi si sono appartati. Ed è lì, secondo il racconto della vittima, che l’uomo l’avrebbe violentata.

Indagini in corso

Poco dopo le 5 del mattino, lei ha chiesto aiuto al passante, che ha sùbito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i militari della stazione Porta Garibaldi e i sanitari del 118 che l’hanno portata alla clinica Mangiagalli, dove si trova il centro di soccorso violenza sessuale. Nel frattempo, i carabinieri stanno visionando le molte telecamere della zona e sentendo le amiche della ragazza e tutti i possibili testimoni.

Foto copertina: ANSA/Francesco Bozzo | Una veduta esterna della discoteca Hollywood in corso Como, a Milano