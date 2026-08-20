Nessun caso Bastoni-Kalulu, il Var sui calci d’angolo e l’espulsione per la mano davanti alla bocca: le novità arbitrali per la Serie A 2026/27

Cambia il regolamento arbitrale per la nuova Serie A: l'obiettivo è evitare perdite di tempo e allinearsi al Mondiale (ma non totalmente)

Il Mondiale crea tendenze. Vale per quello che succede in campo, ma anche per il regolamento arbitrale. È stata la Coppa del Mondo dell’espulsione per la mano davanti alla bocca, ma anche quella degli interventi del Var per revocare o assegnare i calci d’angolo. Novità nel comportamento degli arbitri che, parzialmente, saranno accolte nel regolamento della prossima Serie A, che vedrà un nuovo designatore, Daniele Orsato.

Non ci sarà un nuovo caso Bastoni-Kalulu

Era stato il caso arbitrale più discusso della stagione. La simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus di San Valentino che aveva portato all’espulsione per doppio giallo di Pierre Kalulu. Un caso in cui, fino alla scorsa stagione, il Var non poteva intervenire. Dalla prossima Serie A tutto cambia, sulla scia dei Mondiali. Il VAR potrà intervenire quando la seconda ammonizione che determina un’espulsione è chiaramente sbagliata.

Il Var per lo scambio di identità

Introdotto anche l’aiuto degli assistenti da Lissone in caso di evidente scambio di identità nell’assegnazione di un cartellino: in seguito all’intervento del Var, la sanzione verrà assegnata al giocatore che ha realmente commesso l’infrazione, anche se della squadra avversaria. Ai Mondiali era successo qualcosa di simile nei quarti di finale, tra Argentina e Svizzera. Inizialmente il giallo era stato assegnato a Leandro Paredes. Poi, dopo l’intervento del Var, è stato tolto all’argentino per essere assegnato allo svizzero Breel Embolo.

No all’espulsione per la mano davanti alla bocca

Non ci sarà nessun caso Almiron, calciatore paraguaiano espulso ai Mondiali per aver parlato al turco Muldur con la mano davanti alla bocca. La Lega Serie A ha deciso di non recepire la novità del regolamento messo a punto dall’International Football Association Board (Ifab). Nessun provvedimento disciplinare per chi si coprirà la bocca, né verrà fatto ricorso al Var per verificare i casi, come era successo al Mondiale proprio nell’episodio di Almiron. Una decisione presa anche dalla Uefa e comunicata ai vari club.

Ok ai Var per i calci d’angolo

Era stata una delle novità più interessanti e accolte con maggiore favore ai Mondiali. Anche nella prossima Serie A, il Var potrà intervenire con un silent-check nell’assegnazione dei calci d’angolo, se verrà ravvisato un evidente errore della squadra arbitrale in campo. Ovviamente, la rapidità dell’intervento tecnologico è fondamentale.

Le altre novità per evitare le perdite di tempo

Anche nella prossima Serie A l’obiettivo è quello di evitare inutili perdite di tempo. Così, il regolamento arbitrale eredita dal Mondiale il conto alla rovescia di cinque secondi per le rimesse laterali e i rinvii dal fondo: in caso di countdown non rispettato, ci sarà rispettivamente il cambio rimessa e il calcio d’angolo per la squadra avversaria. Metro rigido anche per quanto riguarda le sostituzioni: dopo il segnale del tabellone, il giocatore ha dieci secondi per uscire dal campo dal punto più vicino. Se dovesse sforare quel limite di tempo, il suo sostituto dovrà rimanere fuori per un minuto. Non sarà conveniente neanche perdere tempo chiamando l’intervento dei medici dopo un contrasto che non ha portato a un cartellino: il giocatore dovrà stare fuori per un minuto effettivo.