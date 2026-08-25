All’asta la maglia indossata da Michael Jordan nelle sue ultime Finals Nba: il proprietario punta alla cifra record di 100 milioni di dollari

Il cimelio appartiene alla stagione 1997-98, ribattezzata «The last dance» dall'allenatore Phil Jackson. Sarà venduta in un'asta online a fine settembre

La leggendaria maglietta numero 23 indossata da Michael Jordan nella gara 3 delle Finals Nba del 1998, durante quella che sarebbe stata la sua ultima stagione con i Chicago Bulls, è stata messa all’asta.. È un cimelio particolarmente importante per gli appassionati perché appartiene alla stagione 1997-98, quella del sesto titolo Nba di Jordan e dell’ultimo capitolo della sua storia con i Bulls. Per questo, la stima è compresa tra i 10 e i 15 milioni di dollari, ma l’attuale proprietario, l’attore Rob Gough, conta di arrivare a cento milioni di dollari. Una cifra ambiziosa, ma non del tutto fuori contesto. Nel 2022, infatti, un’altra maglia indossata da Jordan durante quella stessa stagione è stata venduta per 10,1 milioni di dollari, stabilendo il record per un cimelio sportivo all’asta e superando i 9,3 milioni pagati per la maglia di Diego Maradona indossata nella partita della «Mano di Dio».

L’ultima stagione con i Bulls

Quella del 1997-98 è passata alla storia come «The Last Dance», espressione scelta dall’allenatore Phil Jackson per descrivere quella che sarebbe stata l’ultima stagione insieme per il gruppo che aveva dominato la Nba negli anni precedenti. Jordan e i Bulls hanno chiuso l’annata conquistando il sesto titolo, battendo gli Utah Jazz nelle Finals. Dopo quella vittoria, Jordan si è ritirato per la seconda volta dal basket, anche se sarebbe poi tornato in campo per un breve periodo con i Washington Wizards. È proprio quel finale di carriera a rendere particolarmente preziosa la maglia ora in vendita. La stagione è diventata poi ancora più celebre grazie alla docuserie The Last Dance, realizzata nel 2020, che ha raccontato l’ultima annata dei Bulls attraverso immagini inedite e numerosi ricordi della carriera di Jordan.

L’asta su Joopiter a fine settembre

La vendita sarà organizzata da Joopiter, la casa d’aste digitale fondata nel 2022 da Pharrell Williams. Non ci sarà quindi una tradizionale asta in presenza, ma tutte le offerte saranno raccolte online dal 15 al 29 settembre. Gough, che ha acquistato la maglia senza mai rivelare quanto l’abbia pagata, ha deciso di puntare su una cifra record. La stima degli esperti è molto più contenuta, tra 10 e 15 milioni di dollari, ma il proprietario spera che l’importanza storica dell’oggetto possa spingere il prezzo fino a 100 milioni, una cifra che la renderebbe la maglia sportiva più costosa mai venduta.

I precedenti record di Jordan

Non sarebbe la prima volta che un oggetto appartenuto a Jordan raggiunge cifre da record. Nel 2021, un paio di Air Jordan indossate dal campione sempre durante la stagione 1998 è stato venduto da Sotheby’s per 2,2 milioni di dollari, stabilendo allora il primato per un paio di sneaker. Il record più importante riguarda però ancora una volta una maglia dei Bulls. Nel settembre 2022, quella indossata da Jordan nella Gara 1 delle Finals Nba del 1998 è stata venduta per 10,1 milioni di dollari, diventando il cimelio sportivo più costoso mai battuto all’asta.