Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
ECONOMIA & LAVOROLavoro e impresaSalute mentaleUmbria

Troppo stress tra i dipendenti della Regione, in Umbria arriva lo psicologo sul posto di lavoro: come funziona

27 Agosto 2026 - 16:28 Chiara Pancari
La Regione ha attivato un servizio di ascolto per affrontare situazioni di disagio sul lavoro. La sperimentazione durerà fino a dicembre
Google Preferred Site

Uno psicologo del lavoro per aiutare i dipendenti della Regione Umbria ad affrontare le tensioni che nascono nell’ambiente professionale. È la sperimentazione avviata dalla Giunta regionale su richiesta del Comitato unico di garanzia, che ha proposto l’introduzione di uno spazio di ascolto rivolto a dipendenti e dirigenti. Per affidare il servizio è stato pubblicato un bando e sono arrivate 190 candidature.

Come funziona il servizio

Lo sportello offrirà colloqui individuali e resterà attivo fino al 31 dicembre 2026. Al momento sono stati allocati 30mila euro. Il professionista sarà pagato 75 euro all’ora, fino a un massimo di 400 ore. La selezione dello psicologo o della psicologa terrà conto della formazione e dell’esperienza maturata, soprattutto nel campo della psicologia del lavoro e nelle attività svolte per la pubblica amministrazione. L’obiettivo è offrire ai lavoratori un interlocutore indipendente a cui rivolgersi per affrontare situazioni di stress o di disagio, mantenendone però la riservatezza.

Le critiche sulla gestione del personale

Nei mesi scorsi la Corte dei conti aveva richiamato la Regione su alcuni aspetti della gestione dei dipendenti. Tra questi c’era il numero di incarichi dirigenziali affidati temporaneamente ad altri dirigenti, arrivati a 15 su 52 posizioni. Lo sportello psicologico è stato inserito nel welfare aziendale della Regione Umbria e, almeno per il momento, sarà attivo solo in via sperimentale.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Leonardo Maria Del Vecchio, quel debito da 1,3 miliardi e quel tesoretto che non può usare. Perché le sue dimissioni possono influenzare Mps

2.

Caro carburanti: proroga lampo del taglio per il rientro dalle vacanze, poi cambia tutto. Le soluzioni al vaglio di Palazzo Chigi

3.

Glovo, la Procura di Milano boccia gli aumenti ai rider: «Sono ancora sottopagati, vanno assunti»

4.

Leonardo Maria Del Vecchio molla tutti gli incarichi di Luxottica. L’addio amaro con critiche al manager Francesco Milleri

5.

Vendemmia 2026, il paradosso del vino italiano: scorte record e prezzi in calo, i produttori sperano in un raccolto ridotto

leggi anche
Il "grande distacco" dei dipendenti per ridurre lo stress lavorativo
ECONOMIA & LAVORO

Lavoro, la nuova tendenza è il “distacco emotivo”: così i dipendenti cercano di ridurre lo stress

Di Gemma Argento
burnout
SALUTE

L’intelligenza artificiale aumenta il rischio di burnout? Ecco come la paura di essere sostituiti può influire sul benessere psicologico dei lavoratori

Di Gemma Argento
notifiche cellulare giovani
ATTUALITÀ

La Gen Z riceve 140 notifiche al giorno, i Boomer solo 22. Ma tutti si sentono sopraffatti: gli effetti sulla mente

Di Ygnazia Cigna