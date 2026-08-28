Comprano il biglietto del museo, spaccano la vetrina e rubano il collier da 673 diamanti della regina d’Egitto

Il gioiello, realizzato da Van Cleef & Arpels e venduto nel 2015 per 4,3 milioni di dollari, è stato portato via in pieno giorno dal Museo di arti applicate di Vienna

Hanno comprato due biglietti, sono entrati al museo come comuni visitatori e hanno raggiunto la vetrina che custodiva uno dei gioielli più preziosi dell’esposizione. Poi hanno tirato fuori un martello, frantumato il vetro e afferrato un collier composto da 673 diamanti, appartenuto alla regina Nazli d’Egitto. Tutto in pieno giorno e durante il normale orario di apertura.

Il furto è avvenuto intorno alle 14 di giovedì 27 agosto al MAK, il Museo di arti applicate di Vienna. Secondo la ricostruzione della polizia, i due uomini sono fuggiti a piedi in direzione dello Stadtpark. Uno dei sospettati aveva con sé una pistola che gli investigatori ritengono potesse essere vera, anche se non risultano persone ferite.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza

Secondo quanto racconta il Guardian, i ladri hanno agito a volto scoperto e sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini diffuse dalle autorità mostrano due uomini alti tra un metro e 70 e un metro e 75, di corporatura esile, con capelli e barba scuri, vestiti di nero e con scarpe da ginnastica dalla suola bianca. Alla ricerca hanno partecipato anche le unità cinofile, mentre la polizia sta esaminando le registrazioni delle telecamere del museo, dei negozi e delle stazioni della metropolitana.

Le foto dei due sospettati diffuse dalla polizia di Vienna

Oltre 500 oggetti esposti, uno solo rubato

L’obiettivo del colpo non sembra essere stato scelto a caso. Il collier era il pezzo più famoso della mostra “Glanzstücke”, che unisce oltre 300 creazioni di Van Cleef & Arpels con più di 200 oggetti appartenenti alle collezioni del MAK. Ma il valore del gioiello non è soltanto economico: il collier rubato è stato Realizzato a Parigi nel 1939 da Van Cleef & Arpels,ed è formato da una struttura flessibile in platino che si apre sul petto come un ventaglio. Al centro si trova un diamante di circa sei carati; intorno, centinaia di pietre rotonde e tagliate a baguette, per un peso complessivo superiore ai 200 carati.

La storia della collana della regina Nazli

A rendere unico questo collier è soprattutto la sua storia. Il gioiello apparteneva a Nazli Sabri, moglie del re Fuad I e madre di Faruq, ultimo sovrano effettivo dell’Egitto. La regina lo indossò nel 1939 durante il matrimonio della figlia Fawzia con Mohammad Reza Pahlavi, allora principe ereditario dell’Iran e destinato a diventare l’ultimo scià del Paese.

Nel 1975 la collana fu messa all’asta a New York e venduta per 140mila dollari. Se ne persero poi le tracce per circa quarant’anni, fino alla sua ricomparsa da Sotheby’s nel 2015: quella volta il prezzo raggiunse i 4,3 milioni di dollari.

Adesso il gioiello è scomparso di nuovo. La polizia austriaca lo sta cercando insieme ai due uomini ripresi dalle telecamere, con una caccia estesa anche fuori dai confini nazionali.