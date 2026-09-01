Tragedia a Benevento, spara e uccide i due fratelli poi si toglie la vita nel ristorante di famiglia

È successo ad Apice, poco prima dell'apertura del ristorante per pranzo. Sul posto i carabinieri

Tre fratelli sono stati trovati senza vita, uccisi a colpi di arma da fuoco, all’interno del ristorante gestito dalla loro stessa famiglia. È successo ad Apice, nel Beneventano. Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, uno dei tre avrebbe impugnato l’arma da fuoco sparando contro gli altri due fratelli prima di rivolgere la pistola verso se stesso e togliersi la vita.

Gli spari prima dell’apertura del ristorante per pranzo

Il duplice omicidio seguito da suicidio è avvenuto nel ristorante-hotel Licciardi, locale tra i più noti della zona per lo svolgimento di ricevimenti nuziali, banchetti e cerimonie. La tragedia si è consumata prima dell’apertura del ristorante per pranzo. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i carabinieri della compagnia locale, attualmente impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica esatta del dramma e chiarire i motivi alla base del gesto.

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