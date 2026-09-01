Ultime notizie Alessandro Di BattistaNepalReportSigfrido RanucciUcraina
ATTUALITÀBeneventoCampaniaInchiesteOmicidiRistorantiSuicidi

Tragedia a Benevento, spara e uccide i due fratelli poi si toglie la vita nel ristorante di famiglia

01 Settembre 2026 - 14:21 Cecilia Dardana
tre fratelli morti apice
tre fratelli morti apice
È successo ad Apice, poco prima dell'apertura del ristorante per pranzo. Sul posto i carabinieri
Google Preferred Site

Tre fratelli sono stati trovati senza vita, uccisi a colpi di arma da fuoco, all’interno del ristorante gestito dalla loro stessa famiglia. È successo ad Apice, nel Beneventano. Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, uno dei tre avrebbe impugnato l’arma da fuoco sparando contro gli altri due fratelli prima di rivolgere la pistola verso se stesso e togliersi la vita.

Gli spari prima dell’apertura del ristorante per pranzo

Il duplice omicidio seguito da suicidio è avvenuto nel ristorante-hotel Licciardi, locale tra i più noti della zona per lo svolgimento di ricevimenti nuziali, banchetti e cerimonie. La tragedia si è consumata prima dell’apertura del ristorante per pranzo. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i carabinieri della compagnia locale, attualmente impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica esatta del dramma e chiarire i motivi alla base del gesto.

In aggiornamento

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Siamo un ristorante, non un bar», lo sfogo di una ristoratrice di Cagliari contro i turisti al risparmio: «Ordinano due spritz e un antipasto da dividere»

2.

Il cellulare sulla sdraio e la nuotata troppo lunga: come è morto Silvano Loia, compagno di Francesca Neri. La sorella: «Perché non è stata disposta l’autopsia?»

3.

«Venite, ho picchiato mamma. Forse è morta». Dramma a Centocelle, 16enne uccide la madre

4.

Tragedia a Mediaset, morta la 27enne volata dall’ottavo piano. L’addio in diretta a Zona Bianca: «Ciao Marta» – Il video

5.

Fanno sesso sugli scogli davanti alla spiaggia di Imperia: poliziotto fuori servizio li raggiunge a nuoto

leggi anche
enzo bianchi
ATTUALITÀ

Addio a Enzo Bianchi, il monaco fondatore di Bose. L’allontanamento dalla comunità creata e quelle scelte sofferte dell’amico Papa Francesco

Di Stefania Carboni
famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco: il Tribunale decide per il rientro graduale, i figli restano per ora in casa famiglia

Di Stefania Carboni
ritorno a camelot
ATTUALITÀ

Raduno neonazista a Pietramurata: cittadini in piazza contro l’evento. Ma finora non è mai stato annullato

Di Alba Romano