Monza, 16enne aspirante jihadista: in camera sua manuali su armi e neonazismo

La polizia parla di «radicalizzazione ibrida». Sul telefono e sul computer conservava guide su esplosivi e attacchi

Nella sua camera gli investigatori hanno trovato un coltello, un passamontagna, una fascia con la svastica e vessilli neonazisti. Sul computer e sul telefono il sedicenne conservava manuali su armi, esplosivi e attentati dai titoli Guida all’uccisione, il Manuale dell’odiatore e Bomba passo dopo passo.

Il ragazzo, residente in provincia di Monza e Brianza, è stato collocato in una comunità nell’ambito di un’indagine per i reati di autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo.

La radicalizzazione online

A insospettire la Digos di Monza, che ha condotto l’operazione il 2 settembre 2026, sarebbe stata l’attività online del minorenne, che frequentava ambienti estremisti utilizzando uno pseudonimo.

Cercava, consultava e conservava allo stesso tempo contenuti neonazisti, suprematisti bianchi e accelerazionisti, insieme a materiale di propaganda jihadista. In questo modo, aveva sviluppato quella che la polizia definisce una forma di «radicalizzazione ibrida», in cui elementi dell’estremismo suprematista vengono mescolati con simboli jihadisti.

Secondo quanto ricostruito da Il Giorno il giovane non aveva precedenti e frequentava un istituto tecnico, con ottimi voti. Figlio unico di genitori separati, trascorreva fino a 12 ore al giorno online.

I manuali trovati sul telefono e sul computer

Con il tempo, secondo quanto ricostruito dalla polizia, il ragazzo avrebbe iniziato a fare ricerche su come compiere azioni violente.

Tra il materiale consultato, in russo o in inglese, c’era una Guida all’uccisione, che conteneva indicazioni su attentati compiuti con veicoli, armi bianche e armi da fuoco. Nel documento erano presenti anche suggerimenti per lasciare meno tracce. Gli investigatori hanno trovato un Manuale dell’odiatore, con contenuti nazionalsocialisti e suprematisti e Siege – Assedio, un testo con riferimenti alla lotta armata e all’azione dei cosiddetti “lupi solitari”.

Sul dispositivo erano conservati anche una Piroguida dedicata a esplosivi, polveri e sostanze pirotecniche, una guida illustrata intitolata Bomba passo dopo passo – Perossido di acetone e Armi del combattente di strada, un manuale sulle armi bianche.

Materiale neonazista e suprematista sequestrato nella camera del sedicenne

Fonte: Polizia di Stato

Il video dell’attacco armato

Tra il materiale sequestrato ci sarebbe anche un video animato realizzato dallo stesso ragazzo, in cui viene simulata una strage all’interno di una sede istituzionale straniera. Nel filmato, secondo la ricostruzione della polizia, un uomo armato raggiunge l’edificio e apre il fuoco sui presenti.

Gli investigatori hanno anche individuato le precauzioni che il ragazzo avrebbe studiato per rendere più difficile essere individuato. Aveva consultato materiale su come evitare controlli e sistemi di videosorveglianza, nascondere le proprie tracce e distruggere eventuali prove oltre a servirsi di una Vpn, che rende più difficile risalire alla connessione utilizzata.