Nepal, i due operai salvati dall’alluvione dopo nove giorni in un tunnel – Il video

Erano rimasti intrappolati durante l'alluvione sull'Himalaya

Due operai sono stati ritrovati vivi in una galleria nel nord del Nepal. Erano rimasti intrappolati durante l’alluvione del 26 agosto sull’Himalaya. Uno dei due sopravvissuti è stato estratto dalla galleria su una barella secondo le immagini diffuse dal ministero dell’Energia. Era ancora cosciente e ha giunto le mani in segno di preghiera. L’altro sopravvissuto, con il viso e il corpo coperti di fango, è stato aiutato ad alzarsi dai soccorritori.

Il salvataggio dei due operai in Nepal

I due operai, identificati come Sanjay Shah e Kabir Maharjan, sono i primi ad essere stati estratti vivi dalla galleria del cantiere della diga di Trishuli-3. Le autorità stimano che circa un centinaio di persone potrebbero essere intrappolate. «Sono così felice, ora ho il cuore molto più leggero», ha detto all’agenzia di stampa France Presse Amir Maharjan, fratello di uno dei due operai. «Le operazioni di ricerca e soccorso continuano», ha immediatamente dichiarato l’esercito. Causata dal crollo di un ghiacciaio e di una sezione della montagna, la massa d’acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato il confine tra Nepal e Cina nove giorni fa ha provocato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi secondo gli ultimi dati ufficiali.

I soccorritori e i dispersi

Sul versante nepalese, decine di soccorritori – alcuni provenienti da India, Cina e Corea del Sud – sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare sopravvissuti nei tunnel delle centrali idroelettriche e delle dighe in costruzione. Secondo l’autorità nepalese per la gestione delle emergenze, venerdì 4 settembre risultavano ancora dispersi oltre 900 dipendenti o operai di siti idroelettrici, sia operativi che in costruzione. Al mattino le autorità hanno annunciato che gli sforzi dei soccorritori avevano finalmente dato i loro frutti, definendolo un “miracolo”. «Siamo stati informati che una persona è stata appena estratta sana e salva dal tunnel Trishuli-3», ha scritto il Ministro dell’Energia Biraj Bhakta Shrestha in una chat di gruppo condivisa con la stampa.

I salvataggi

«Abbiamo appena appreso che una seconda persona è stata tratta in salvo», ha aggiunto poco dopo il suo collega, il Ministro dell’Interno Sudan Gurung. Poco prima dell’annuncio ufficiale, uno specialista di soccorso in acque profonde coinvolto nelle operazioni, l’australiano Arnold Dix, aveva riferito di aver avuto un primo contatto con i sopravvissuti. «Credono di aver ricevuto una debole risposta dall’interno (del tunnel) che diceva ‘hunchha’, che significa ‘sì’ o ‘OK’», ha detto Dix all’AFP per telefono. I soccorritori hanno risposto: «Non preoccupatevi, stiamo arrivando a salvarvi», ha continuato. Poi il salvataggio immortalato da un video.