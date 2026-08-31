Nepal, il video della diga bombardata è vecchio e generato con l’AI

Il video circola almeno da maggio 2026 e riportava l'indicazione AI

Circola un video che mostrerebbe un aereo militare sorvolare una diga, bombardarla e provocarne il crollo con conseguente inondazione. Nelle scritte sovrapposte e nell’immagine inclusa nel video, il contenuto viene presentato come la causa delle inondazioni che hanno colpito il Nepal a fine agosto 2026. In realtà, il video circola almeno dal 10 maggio 2026, è stato generato con l’AI e non ha alcun collegamento con gli eventi in Nepal.

Cosa mostra il video e cosa afferma

Il video, della durata di 1 minuto e 13 secondi, viene diffuso indicando che si tratti di un attacco militare deliberato per causare le inondazioni in Nepal e, di conseguenza, l’evento non sia affatto legato al tema del cambiamento climatico. «Strano questo cambiamento climatico che lancia le bombe e poi dice che forse si è sciolto un ghiacciaio in Nepal al confine con la China! Di chi era quell’aero militare in azione??» scrive nella condivisione del video la pagina Facebook Sa Defenza.

Il video circolava già quattro mesi prima delle inondazioni in Nepal

Il contenuto circola su Facebook almeno dal 10 maggio 2026, mesi le inondazioni nepalesi di fine agosto 2026.

Il video virale attribuito al Nepal risulta tagliato e manca la parte superiore, dove è presente l’indicazione di un filmato generato con l’AI.

Il verdetto

Il video non documenta alcun attacco militare volto a scatenare le inondazioni in Nepal, soprattutto perché si tratta di una clip generata con l’Intelligenza Artificiale.

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