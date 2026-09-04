New York, si arrampica sul ponte di Brooklyn e la polizia lo uccide – Il video

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo era armato di un coltello, che avrebbe puntato contro gli agenti intervenuti sul posto

La polizia di New York ha sparato e ucciso un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo era armato di un coltello, che avrebbe puntato contro gli agenti intervenuti sul posto. Avrebbe inoltre dichiarato di avere una bomba e manifestato l’intenzione di morire.

Il blitz all’alba, la riapertura del ponte e il precedente a Times Square

L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino. L’area del ponte, temporaneamente chiusa per consentire l’intervento delle forze dell’ordine, è stata successivamente completamente riaperta al pubblico. L’accaduto arriva a pochi giorni dall’episodio avvenuto a Times Square, dove una donna con problemi di salute mentale avrebbe accoltellato due persone prima di essere uccisa dagli agenti intervenuti.

NYPD officers shot and killed a man on the Brooklyn Bridge early Friday after he charged at them with a knife, snarling the morning commute.



Sources say officers responded to a call about someone in need and found the man climbing the bridge's cables before he lunged at them… — NewsForce (@Newsforce) September 4, 2026

Foto copertina: ANSA/TIM GOUW