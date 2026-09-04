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New York, si arrampica sul ponte di Brooklyn e la polizia lo uccide – Il video

04 Settembre 2026 - 19:33 Alba Romano
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Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo era armato di un coltello, che avrebbe puntato contro gli agenti intervenuti sul posto
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La polizia di New York ha sparato e ucciso un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo era armato di un coltello, che avrebbe puntato contro gli agenti intervenuti sul posto. Avrebbe inoltre dichiarato di avere una bomba e manifestato l’intenzione di morire.

Il blitz all’alba, la riapertura del ponte e il precedente a Times Square

L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino. L’area del ponte, temporaneamente chiusa per consentire l’intervento delle forze dell’ordine, è stata successivamente completamente riaperta al pubblico. L’accaduto arriva a pochi giorni dall’episodio avvenuto a Times Square, dove una donna con problemi di salute mentale avrebbe accoltellato due persone prima di essere uccisa dagli agenti intervenuti.

Foto copertina: ANSA/TIM GOUW

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