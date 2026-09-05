Femminicidio Lorena Isceri, parla la poliziotta che ha provato a salvare Federico Vella: «L’ho supplicato in ginocchio di non lanciarsi»

La giovane agente ha tentato di stabilire un contatto con il 36enne. Ma il tentativo è andato a vuoto e l'uomo si è lanciato dal cavalcavia

«Io pensavo solo a una cosa: se salvo lui, allora salvo anche lei». A parlare è Ilaria, 24 anni, agente della polizia stradale in servizio a Pian del Voglio, nel Bolognese. È stata lei, giovedì scorso, a tentare di parlare con Federico Vella, 36 anni, dopo che l’uomo aveva ucciso l’ex compagna Lorena Isceri, 45 anni, gettandola da un viadotto dell’A1 nel tratto di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Poco dopo, Vella si è lanciato a sua volta nel vuoto.

La trattativa con Vella dietro il guardrail

Per circa quaranta minuti, secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, Ilaria ha cercato di convincerlo a non farlo. Una trattativa drammatica, ripresa nei video acquisiti agli atti dell’inchiesta, mentre l’autostrada era stata chiusa al traffico e attorno all’uomo c’erano gli agenti della stradale e i vigili del fuoco. «Ti sto supplicando, non ti gettare», gli dice la giovane poliziotta. Vella, che in quel momento si trova dall’altra parte del guardrail, urla di non avvicinarsi. Dopodiché, pronuncia una frase che sembra essere: «Sparatemi, sarebbe il gesto d’amore più grande».

«Se salvo lui, salvo anche lei»

Quando Ilaria arriva, la situazione è ancora più drammatica di quanto possa immaginare. Dal bagagliaio dell’auto di Vella sta uscendo del sangue e gli investigatori devono ancora capire dove si trovi il corpo di Lorena. Ma la priorità in quel momento è evitare che il 36enne si getti dal viadotto. La poliziotta prova a stabilire un contatto con lui e a guadagnarne la fiducia. Si inginocchia, gli parla con calma, gli chiede di avvicinarsi. «Ho chiamato la tua mamma, stai tranquillo», gli dice. E ancora: «Ti sto chiedendo un favore, ti ho chiesto di venire solo da questa altra parte, almeno vieni qua».

I colleghi, nel frattempo, si allontanano. Ilaria rimane davanti a lui, con le mani aperte, cercando di rassicurarlo: «Non è vero che ce l’abbiamo con te, nessuno ce l’ha con te». L’obiettivo è convincerlo a spostarsi verso di loro, per poi poterlo mettere in sicurezza e arrestare. «Io pensavo solo a una cosa: se salvo lui, allora salvo anche lei», avrebbe raccontato la giovane agente ai colleghi prima di tornare a casa, sempre secondo la ricostruzione del Corriere.

I messaggi alla madre: «Ho fatto un casino»

Gli ultimi dieci minuti sono quelli più concitati. Ilaria continua a parlare con Vella, quasi a pregarlo di cambiare idea. Lui resta dall’altra parte del guardrail e non sembra intenzionato a seguire le indicazioni degli agenti. Nel frattempo, però, ha già comunicato alla madre di Lorena ciò che è successo. Le ha scritto: «Tua figlia è morta». Ha anche telefonato alla propria madre, dicendole di aver combinato un «casino» e di aver ucciso la sua ex compagna. Poco prima di lanciarsi, inoltre, avrebbe pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia con la frase «Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti», accompagnata dalla scritta «Addio a tutti». Dopo quanto accaduto, Ilaria non è tornata al lavoro. Ha preso alcuni giorni di ferie.