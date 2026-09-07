Ucraina, altra vittima dello scandalo anticorruzione: si dimette il Procuratore Generale Kravchenko

Lui nega ogni addebito, ma le agenzie Nabu e Sapo sono arrivate a lui partendo dalla pista delle truffe dei call center abusivi in territorio ucraino

Il Procuratore Generale ucraino, Ruslan Kravchenko, ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito di un’indagine condotta dalle agenzie anticorruzione Nabu e Sapo. L’inchiesta riguarda una rete illegale legata alla protezione di call center abusivi e al riciclaggio di milioni di dollari tramite l’acquisto di immobili e beni di lusso.

Lo schema dei call center abusivi

Nonostante le dimissioni annunciate via Telegram, Kravchenko ha respinto ogni addebito. Il procuratore ha dichiarato di aver lasciato l’incarico per evitare che la sua posizione venisse usata come «strumento di scontro politico», confermando la totale estraneità ai fatti. A pesare la perquisizione nei suoi uffici nel fine settimana. Sui media sono state diffuse alcune immagini di una cassaforte piena di banconote americane. E sarebbe emerso nell’inchiesta in corso anche un sistema guidato da alti funzionari della procura. Secondo l’organizzazione GI-TOC, i call center illegali legati alle truffe telefoniche impiegano circa 60.000 persone in Ucraina, con un forte incremento del fenomeno durante gli anni di guerra.