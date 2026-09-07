Tra due settimane doppia sfida in due Länder importanti. Nella capitale la sfida più difficile

Dopo la vittoria storica ottenuta dal partito tedesco di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) alle elezioni regionali del 6 settembre in Sassonia-Anhalt, l’attenzione è rivolta ai prossimi appuntamenti elettorali di quello che è stato ribattezzato “Superwahljahr”: il super anno elettorale che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici della Germania.

Il 20 settembre, infatti, saranno gli abitanti della città-stato di Berlino e del Land di Meclemburgo-Pomerania a scegliere i propri rappresentanti regionali e ci si chiede se il partito che ha fatto della lotta all’immigrazione, del ripristino dei rapporti con la Russia e della stretta alla sicurezza i punti cardine della propria campagna elettorale, sia destinato a incassare un ulteriore successo o meno.

I sondaggi

Secondo le rilevazioni più recenti, in Meclemburgo-Pomerania l’AfD risulta saldamente in testa. In particolare, l’ultimo sondaggio di Infratest dimap, istituto di ricerca tedesco specializzato in analisi elettorali, pubblicato il 3 settembre, evidenzia come, nella regione, l’AfD si attesti al 35%, con un vantaggio di tre punti percentuali sul SPD, il partito socialdemocratico tedesco che guida la coalizione attualmente al governo. Altre analisi, come quelle condotta da Forsa e INSA, inoltre, raccontano di una distanza tra le due forze politiche ancora maggiore, ossia oscillante tra i 7 e i 9 punti percentuali.

A Berlino, invece, per l’AfD la possibilità di una vittoria non è così netta. L’ultimo sondaggio INSA, condotto tra il 26 agosto e il 2 settembre, vede la CDU dei cristiano democratici, il partito dell’attuale cancelliere tedesco Friedrich Merz, al primo posto con il 20% delle preferenze, mentre l’AfD al terzo con il 18%. Tra le due forze si interpone il partito di sinistra Die Linke, che si attesta al 19%. Il governo attualmente in carica è guidato da una coalizione formata dalla CDU e dal SPD.

Cosa sono i Länder e che poteri hanno

In Germania i Länder, i sedici Stati federati che compongono la Repubblica Federale di Germania, hanno un proprio Governo e un proprio Parlamento, che sono dotati di ampi poteri e competenze esclusive su materie come istruzione, ordine pubblico, cultura e giustizia amministrativa.

La campagna elettorale nei Länder

Nei tre Länder al voto, l’AfD ha condotto una campagna elettorale modellata sui bisogni prevalenti di ciascun elettorato. In Sassonia-Anhalt, dove il partito ha già ottenuto la vittoria, la campagna del candidato Ulrich Siegmund si è concentrata su un programma di governo incentrato su remigrazione e necessità di riportare al centro la cultura e la storia nazionale. A Berlino, invece, la capolista Kristin Brinker ha preferito puntare su degrado urbano e sicurezza e sullo slogan “Berlin stark machen” (“Rendere forte Berlino”), accusando il governatore uscente, Kai Wegner, di aver lasciato la città «affogare nel caos». In Meclemburgo-Pomerania, infine, la campagna del candidato Leif-Erik Holm ha puntato maggiormente su politica energetica e economia.

Nell’attesa che il verdetto del 20 settembre permetta di inquadrare quanto accaduto in Sassonia-Anhalt come un’eccezione o, al contrario, come l’inizio di una tendenza più ampia, la Germania si trova, per la prima volta dal 1945, a fare i conti con la possibilità che l’estrema destra torni alla guida di un governo regionale.