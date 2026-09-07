Afd non si ferma: prossima tappa, il voto nei Länder di Berlino e Meclemburgo-Pomerania. Cosa dicono i sondaggi
Dopo la vittoria storica ottenuta dal partito tedesco di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) alle elezioni regionali del 6 settembre in Sassonia-Anhalt, l’attenzione è rivolta ai prossimi appuntamenti elettorali di quello che è stato ribattezzato “Superwahljahr”: il super anno elettorale che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici della Germania.
Il 20 settembre, infatti, saranno gli abitanti della città-stato di Berlino e del Land di Meclemburgo-Pomerania a scegliere i propri rappresentanti regionali e ci si chiede se il partito che ha fatto della lotta all’immigrazione, del ripristino dei rapporti con la Russia e della stretta alla sicurezza i punti cardine della propria campagna elettorale, sia destinato a incassare un ulteriore successo o meno.
I sondaggi
Secondo le rilevazioni più recenti, in Meclemburgo-Pomerania l’AfD risulta saldamente in testa. In particolare, l’ultimo sondaggio di Infratest dimap, istituto di ricerca tedesco specializzato in analisi elettorali, pubblicato il 3 settembre, evidenzia come, nella regione, l’AfD si attesti al 35%, con un vantaggio di tre punti percentuali sul SPD, il partito socialdemocratico tedesco che guida la coalizione attualmente al governo. Altre analisi, come quelle condotta da Forsa e INSA, inoltre, raccontano di una distanza tra le due forze politiche ancora maggiore, ossia oscillante tra i 7 e i 9 punti percentuali.
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A Berlino, invece, per l’AfD la possibilità di una vittoria non è così netta. L’ultimo sondaggio INSA, condotto tra il 26 agosto e il 2 settembre, vede la CDU dei cristiano democratici, il partito dell’attuale cancelliere tedesco Friedrich Merz, al primo posto con il 20% delle preferenze, mentre l’AfD al terzo con il 18%. Tra le due forze si interpone il partito di sinistra Die Linke, che si attesta al 19%. Il governo attualmente in carica è guidato da una coalizione formata dalla CDU e dal SPD.
Cosa sono i Länder e che poteri hanno
In Germania i Länder, i sedici Stati federati che compongono la Repubblica Federale di Germania, hanno un proprio Governo e un proprio Parlamento, che sono dotati di ampi poteri e competenze esclusive su materie come istruzione, ordine pubblico, cultura e giustizia amministrativa.
La campagna elettorale nei Länder
Nei tre Länder al voto, l’AfD ha condotto una campagna elettorale modellata sui bisogni prevalenti di ciascun elettorato. In Sassonia-Anhalt, dove il partito ha già ottenuto la vittoria, la campagna del candidato Ulrich Siegmund si è concentrata su un programma di governo incentrato su remigrazione e necessità di riportare al centro la cultura e la storia nazionale. A Berlino, invece, la capolista Kristin Brinker ha preferito puntare su degrado urbano e sicurezza e sullo slogan “Berlin stark machen” (“Rendere forte Berlino”), accusando il governatore uscente, Kai Wegner, di aver lasciato la città «affogare nel caos». In Meclemburgo-Pomerania, infine, la campagna del candidato Leif-Erik Holm ha puntato maggiormente su politica energetica e economia.
Nell’attesa che il verdetto del 20 settembre permetta di inquadrare quanto accaduto in Sassonia-Anhalt come un’eccezione o, al contrario, come l’inizio di una tendenza più ampia, la Germania si trova, per la prima volta dal 1945, a fare i conti con la possibilità che l’estrema destra torni alla guida di un governo regionale.