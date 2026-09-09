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«Il volo è in ritardo per una norma della giunta Lepore»: l’annuncio del pilota di Ryanair sul volo Olbia-Bologna

09 Settembre 2026 - 19:11 Marco Fedeli
Volo Ryanair
Volo Ryanair
Prima del decollo in Sardegna, il comandante attribuisce l'attesa alle restrizioni sui voli notturni introdotte per ridurre l'inquinamento acustico a Bologna. Lo sconcerto dei passeggeri a bordo: «Ci siamo guardati esterrefatti»
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Un ritardo aereo in un volo in partenza alle 22.15 del 29 agosto da Olbia diretto all’aeroporto Marconi di Bologna di cui sarebbe responsabile il Comune e in particolare il sindaco Matteo Lepore. È quanto avrebbe sostenuto un pilota di Ryanair, che poco prima del decollo ha detto ai passeggeri: «Il volo è in ritardo a causa di un provvedimento della giunta Matteo Lepore». Lo ha raccontato un passeggero, l’imprenditore bolognese Francesco Ponzellini, a Repubblica.

Il racconto del passeggero

«Avevamo qualche minuto di ritardo – ha spiegato al quotidiano Ponzellini – viaggiavo con mia moglie ed eravamo già seduti a bordo quando il pilota ha fornito ai viaggiatori una serie di informazioni sul volo. Comunicazioni tipiche prima del decollo, che ascoltavo distrattamente quando a un certo punto ho sentito affermare che il ritardo era legato a un provvedimento della giunta Matteo Lepore». A quel punto, prosegue «con mia moglie Laura ci siamo guardati esterrefatti. Io non so nemmeno a che provvedimento si riferisse, ma è sconcertante».

L’ordinanza dell’Enac

Il riferimento del pilota era all’ordinanza dell’Enac, l’Ente nazionali per l’aviazione civile, che ha stabilito la riduzione dei sorvoli notturni (dalle 23 alle 6) sull’area urbana di Bologna, introducendo una precisa restrizione operativa in quella fascia oraria. Un provvedimento del giugno 2023 voluto dalla giunta Lepore a tutela della salute dei residenti della zona e ridurre l’impatto acustico a cui si è arrivati dopo una lunga trattativa tra comitati, Comune e aeroporto Marconi.

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