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Emma Bonino esce dalla terapia intensiva, trasferita in una clinica privata: «Situazione resta delicata». Come sta

10 Settembre 2026 - 14:15 Marco Fedeli
Emma Bonino
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I famigliari chiedono massimo riserbo sulla struttura in cui è stata trasferita la leader radicale. Il trasferimento concordato tra i medici che la seguono dopo il ricovero per una crisi respiratoria
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Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La situazione rimane comunque delicata, come riferiscono fonti vicine alla leader di +Europa. La decisione era stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito. Bonino era stata ricoverata in terapia nell’ospedale romano a causa di un problema respiratorio intensiva il 7 settembre.

Il ricovero di Bonino a dicembre

La leader di +Europa era già stata ricoverata nello stesso ospedale a dicembre 2025 dopo un malore. I medici avevano escluso una recidiva del tumore diagnosticato dieci anni prima e avevano individuato la causa del malore in un problema di natura metabolico. Dopo una settimana dal ricovero fu dimessa.

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