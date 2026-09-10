Ammazza il padre nella casa di riposo, l’omicidio durante una visita nella stanza vuota: prima le coltellate, poi si consegna in caserma

Nella stessa struttura si trovava anche la madre della donna che ha accoltellato il padre. Dopo l'omicidio, si è presentata spontaneamente in caserma, dove ha anche fatto ritrovare l'arma del delitto. L'ipotesi sul movente

Si è consegnata ai carabinieri una donna di 61 anni, dopo aver accoltellato il padre ospite di una casa di riposo. La vittima di 91 anni viveva nella struttura di villa Orchidea a Pavia di Udine. La donna avrebbe fatto irruzione nella stanza in cui si trovava il padre nella tarda mattinata di oggi, 10 settembre. Poi ha deciso di consegnarsi alla caserma più vicina dei carabinieri. Dietro l’aggressione, secondo le prime ipotesi degli inquirenti, ci sarebbero dissidi famigliari per motivi economici.

Come ha ucciso il padre nella casa di riposo

Secondo le prime ricostruzioni, nessuno si sarebbe accorto della donna che aggrediva con un coltello il padre anziano. La figlia della vittima avrebbe agito in assenza di testimoni diretti. Il corpo dell’anziano sarebbe stato scoperto soltanto pochi minuti dopo, quando la donna era già arrivata in caserma, dove ha indicato ai carabinieri anche l’arma del delitto. Della struttura è ospite anche la madre della donna che però, al momento dell’omicidio, si trovava nella sua stanza.

L’accoltellamento nella stanza vuota: le indagini con i pochi testimoni

Toccherà ai militari del Comando provinciale di Udine, coordinati dal procuratore Giorgio Milillo sentire personale della struttura e familiari per provare a ricostruire l’esatta dinamica del delitto. Prime risposte potrebbero emergere dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della residenza, che potrebbero permettere di stabilire gli spostamenti della donna prima e dopo la morte del padre. Da chiarire, inoltre, lo stato psicologico della 61enne al momento dell’aggressione.