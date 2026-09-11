Cagliari, strangola la moglie a 81 anni. Poi chiama i carabinieri e confessa

Il delitto a Monserrato. La chiamata al 112: «Ho ucciso mia moglie»

Tragedia a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari, dove nel primo pomeriggio un uomo di 81 anni ha strangolato e ucciso la moglie, coetanea, nella loro abitazione al secondo piano di via Boezio.

Lo strangolamento davanti ai parenti

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto davanti ad alcuni familiari che si trovavano nell’appartamento. Subito dopo l’aggressione, l’anziano ha contattato il 112 ammettendo la propria responsabilità. «Ho ucciso mia moglie», avrebbe dichiarato al telefono, attendendo poi l’arrivo dei carabinieri sul posto.

Ti potrebbe interessare «Ho ucciso la mia compagna e mia figlia ma adesso sono cambiato»

I carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e del Comando provinciale di Cagliari hanno fermato l’uomo nell’immediato.

I nodi da sciogliere: quando ha ucciso l’81enne

Sul luogo del delitto sono intervenuti il magistrato di turno, Enrico Lussu, e il medico legale per effettuare i rilievi di rito e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica esatta e il movente del femminicidio. All’arrivo dei soccorsi per la donna non c’è stato nulla da fare. E, secondo indiscrezioni, il marito avrebbe agito qualche ora prima della chiamata fatta.