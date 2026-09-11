Chi è il missionario virale sui social che si è sposato in Kenya. La storia di don Sandro Ferretti e il rito «Koito» – Il video

Si chiama Sandro Ferretti, è stato parroco a Padova e i video del suo matrimonio sono andati virali sui social

Negli ultimi giorni l’algoritmo di Instagram e di Tik Tok sta continuando a proporre video di un matrimonio colorato in stile africano. Lo sposo è Sandro Ferretti, conosciuto in tutta Padova come “don Sandro”, e ha lasciato il sacerdozio per sposarsi in Kenya, paese d’origine della sposa. Una scelta di certo non convenzionale, come non lo è stata quella della cerimonia, almeno agli occhi degli utenti social che in Italia sono incappati nel video.

Che cos’è il rito di matrimonio Koito

È proprio la cerimonia di matrimonio ad aver attirato l’attenzione sui social. La celebrazione si è svolta tra abiti colorati e danze nel pieno rispetto del rito “Koito”. Si tratta di una celebrazione di matrimonio vivace e gioiosa, in cui tra balli e canti la famiglia dello sposo incontra quella della sposa per negoziare la dote, chiedere la mano della ragazza e ricevere la benedizione degli anziani.

I dubbi e la svolta con l’addio al sacerdozio

La scelta di don Sandro non sarebbe stata facile, come lui stesso aveva raccontato. Prima di lasciare il sacerdozio, il 53enne padovano ci ha pensato a lungo. Nel 2023 in un’intervista al Mattino di Padova aveva parlato dei suoi dubbi verso la Chiesa «sempre più lontana dalla gente» e da sé stesso. «Ho bisogno di capirmi, fermarmi e ritrovare la gioia» aveva detto al vescovo Claudio Cipolla. Insieme a lui, ha maturato la decisione di prendere una pausa dalla tonaca.

Chi è don Sandro Ferretti

Don Sandro è stato missionario in Kenya per dodici anni, dove ha prestato servizio nella diocesi di Nyahururu, proprio nella contea di Baringo (nell’ovest del Paese) da dove proviene la sua nuova compagna di vita. Dopo questo primo periodo nel Paese africano era rientrato in Italia, ma non riusciva a togliersi il Kenya e la sua gente dal cuore: «Sono rimasto ferito dalla discriminazione e dalla non accoglienza che ricevono gli immigrati nel nostro Paese. Ho pensato a come sono stato accolto io in Kenya, da straniero, e ho deciso che dovevo restituire un po’ di accoglienza».