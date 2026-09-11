Volo cancellato a mezz’ora dal decollo, l’incubo sul Praga-Roma per 9 ragazzi italiani: «Ripartenza? Fra 4 giorni»

La denuncia dei genitori del gruppo di giovani, tra cui due minorenni. Il caso scoppiato con un volo Ryanair, che non avrebbe dato alcuna spiegazione sulla cancellazione all'ultimo momento

Nove ragazzi italiani, tra cui due minorenni, sono rimasti bloccati per una notte in aeroporto, dopo che all’ultimo Ryanair ha cancellato il volo Fr8472 Praga-Roma Fiumicino. Nessuna spiegazione, nessuna assistenza e nessuna possibilità di rientrare nell’immediato. Come racconta il Messaggero, il volo successivo, infatti, sarebbe stato solo dopo tre o quattro giorni. A denunciare il fatto è stata la mamma di uno dei ragazzi e insieme agli altri genitori ha predisposto una segnalazione formale alle autorità competenti.

Cos’è successo sul volo Praga-Roma cancellato

Il volo Ryanair sarebbe dovuto partire poco dopo le 20, per atterrare a Roma nel giro di un paio d’ore. Trenta minuti prima del decollo, però, l’annuncio della cancellazione ha sorpreso i passeggeri. Tra di essi c’era anche un gruppo di 9 ragazzi con due minorenni. La madre di uno di loro, Catia Benni, ha sottolineato all’Ansa che «la soluzione di riprotezione prospettata da Ryanair prevedeva il rientro soltanto il 13 o addirittura il 14 settembre, quindi tre/quattro giorni dopo». Un’attesa inaccettabile, soprattutto per i genitori dei ragazzi, che non volendo lasciare i propri figli all’estero per ulteriori giorni, sono stati costretti a comprare nuovi biglietti per un volo che sarebbe partito il mattino seguente alle 4. Una soluzione tutt’altro che comoda ed economica, visto che i ragazzi hanno dormito in aeroporto, il volo era con scalo e si è arrivati a spendere 300 euro a persona.

Nessuna spiegazione da Ryanair

Oltre al danno economico, a pesare è stato il vuoto comunicativo. Secondo quanto denunciato dai genitori, Ryanair non avrebbe fornito alcuna spiegazione sul perché il volo non fosse partito. «È particolarmente grave non soltanto la cancellazione comunicata con pochissimo preavviso, ma soprattutto la gestione dei passeggeri successiva alla cancellazione, considerando anche la presenza di minorenni» ribadisce Benni. I genitori chiedono ora chiarezza: perché l’aereo non è decollato e perché non c’è stata una riprogrammazione in tempi brevi. Inoltre, pretendono il rimborso integrale delle spese che hanno dovuto sostenere per comprare il volo Condor.

La vicenda è destinata a non chiudersi qui. «Stiamo predisponendo una segnalazione formale alle autorità competenti per la tutela dei passeggeri ai sensi – conclude Benni – della normativa europea». Gli obblighi da rispettare per le compagnie secondo la legge sono: assistenza immediata, scelta tra rimborso o volo alternativo, risarcimento pecuniario.