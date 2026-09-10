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Malpensa, incendio su un aereo easyJet «per una power bank»: passeggeri evacuati con gli scivoli

10 Settembre 2026 - 19:31 Alba Romano
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Il velivolo per Praga si è fermato sulla via di rullaggio. Evacuazione tramite scivoli: due contusi leggeri. Bloccate per un'ora le partenze dal Terminal 2
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Un aereo di easyJet, in partenza da Milano Malpensa e diretto a Praga, ha interrotto il decollo dopo un principio d’incendio a bordo. Stando a quanto riporta la Repubblica, i 146 passeggeri sono stati evacuati e due di loro sarebbero rimasti leggermente contusi durante le operazioni di discesa con gli scivoli. Secondo i siti di monitoraggio, l’Airbus A320 si è staccato dal piazzale del Terminal 2 alle 17.24, ma una volta sulla via di rullaggiosi è fermato alle 17.31 di fianco alla stazione dei vigili del fuoco. 

La possibile causa? Un powerbank

L’incendio a bordo del velivolo sarebbe partito, con ogni probabilità, dal corto circuito di una power bank difettosa all’interno di un bagaglio a mano di uno dei passeggeri. L’incidente ha provocato l’interruzione per un’ora di tutte le partenze dal Terminal coinvolto, con ovvie ripercussioni sui ritardi del resto dei voli. 

Foto copertina: PEXELS/WAYNE JACKSON

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