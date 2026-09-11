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«C’è un prete che frequenta i locali di lap dance»: ma la notizia è fake. La Curia lo tutela e denuncia alla Polizia Postale

11 Settembre 2026 - 22:52 Marco Fedeli
La polizia postale di Milano
La polizia postale di Milano
Un'immagine realizzata con l'AI è circolata per una settimana su Tik Tok. Così i diretti interessati hanno agito per vie legali
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«Un prete indagato dalla Curia dopo la segnalazione di una ballerina di lap dance». Per una settimana è circolata su Tik Tok questa fake news. L’immagine della prima pagina di giornale che riportava la notizia era stata realizzata però con l’intelligenza artificiale. Ad accorgersi di quello che stava accadendo è stata la Curia di Cerignola che ha preso posizione, smentendo categoricamente la falsa immagine.

La Curia smentisce

«Non esiste alcuna indagine, segnalazione o procedimento della Curia – ha comunicato la Diocesi – riconducibile alla vicenda narrata, né alcun sacerdote è stato allontanato dal proprio incarico per le ragioni indicate».

Un caso di disinformazione

Secondo la Curia il contenuto è stato realizzato con strumenti di intelligenza artificiale e costituisce un grave caso di disinformazione. Per questo invita a non condividere il contenuto e comunica che la vicenda è stata segnalata alla Polizia Postale per individuare i responsabili.

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