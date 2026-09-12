Eredità Agnelli, Margherita esclusa dal processo per frode contro Elkann. «Basta rancori personali»

Il gup respinge la richiesta di 1,3 milioni per danni morali avanzata da Margherita Agnelli contro il figlio John Elkann per i reati fiscali. La figlia dell'Avvocato viene però ammessa come parte civile nell'inchiesta per falso sulla gestione della cassaforte di famiglia Dicembre.

Nel nuovo capitolo dello scontro sulla successione Agnelli, il gup di Torino Irene Giani ha escluso Margherita Agnelli dalla costituzione di parte civile nel processo penale per truffa e frode fiscale che vede imputati il figlio John Elkann e lo storico commercialista Gianluca Ferrero. La richiesta, riporta il Corriere della Sera, di 1,3 milioni di euro per danni morali e d’immagine presentata dalla donna è stata respinta: secondo il giudice, il legame tra i reati fiscali contestati e il presunto danno subito da Margherita è «eccessivamente dilatato e debole».

Soddisfatta la difesa del presidente di Stellantis. L’avvocato Paolo Siniscalchi ha definito condivisibile la decisione, sottolineando che «il processo penale non può essere lo strumento per veicolare insondabili rancori personali» e ricordando che l’esposto partiva da fatti che non hanno causato alcun danno alla richiedente.

Vittoria parziale: Margherita Agnelli ammessa come parte civile contro Ferrero e Morone

La vittoria per Elkann è però parziale: Margherita Agnelli è stata comunque ammessa come parte civile nei confronti del commercialista Ferrero e del notaio Remo Morone. Il punto riguarda l’ipotesi di falso legata alla trasmissione tardiva — con due date presunte false — degli assetti della società Dicembre, la cassaforte di famiglia. Su questo fronte, l’avvocato di Margherita, Dario Trevisan, ha espresso soddisfazione, ricordando che i danni morali e patrimoniali legati agli altri reati potranno comunque essere richiesti in sede civile.