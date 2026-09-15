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Spaventoso incendio tra Positano e la penisola sorrentina: notte di fiamme e Canadair in azione – Il video

15 Settembre 2026 - 12:24 Ettore Ambrosi
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Due Canadair si sono alzati in volo per aiutare a circoscrivere l’incendio che ha spaventato tutta la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. Le fiamme sono iniziate nella serata di lunedì e da Positano l’incendio è proseguito nella notte nella zona di Tordigliano e al confine tra Poggerola, Agerola, Vico Equense, Piano di Sorrento. Ad affiancare i vigili del fuoco di Piano di Sorrento, attivi già da ieri sera e tutta la notte, viste le notevoli dimensioni del rogo, sono arrivate anche le squadre di Napoli.

Ad Agerola, nel borgo di San Lazzaro, il fuoco ha lambito abitazioni, e gli abitanti sono stati fatti evacuare. Secondo il vice sindaco di Agerola, Luca Mascolo, si è trattato di «un’azione criminale».

La zona è ancora in piena stagione turistica e nonostante non ci siano state vittime, secondo l’Ansa molti turisti che si trovavano in strutture ricettive della zona hanno preferito allontanarsi.

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