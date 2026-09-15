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Roberto Vecchioni a giudizio per diffamazione nei confronti di Geronimo La Russa

15 Settembre 2026 - 17:48 Stefania Carboni
vecchioni geronimo la russa
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Tutto nasce dai racconti del cantautore al Festival La Gaberiana (luglio 2023), in cui accusava «un certo Geronimo» di un presunto furto avvenuto in casa sua nel 1997 durante la festa di sua figlia
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Il cantautore e scrittore Roberto Vecchioni è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Firenze con l’accusa di diffamazione aggravata ai danni di Geronimo La Russa, figlio del Presidente del Senato. Il processo con rito ordinario prenderà il via nel febbraio 2027.

Quel furto del 1997 e la frase a un festival

La decisione del giudice monocratico è arrivata a seguito delle dichiarazioni rese dall’artista nel luglio 2023 durante il Festival La Gaberiana. In quell’occasione, Vecchioni aveva rievocato un episodio risalente al 1997, legato a una festa organizzata a casa sua dalla figlia, durante la quale vennero sottratti alcuni oggetti personali. Nel raccontare l’accaduto, il cantautore aveva indicato «un certo Geronimo» tra i responsabili, lasciando chiaramente intendere si trattasse del figlio di Ignazio La Russa.

In realtà, pur essendoci stata una denuncia all’epoca, la posizione di Geronimo La Russa fu celermente archiviata per totale infondatezza delle accuse, mentre il procedimento proseguì solo verso gli altri giovani coinvolti. Ritenendo le parole dell’artista false e lesive della propria reputazione, Geronimo La Russa ha sposto querela costituendosi parte civile.

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