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Valter Lavitola denunciato per maltrattamenti dall’ex compagna Natalia Potenza: indagano i pm di Roma

15 Settembre 2026 - 17:01 Alba Romano
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L'esposto-denuncia è all'attenzione dei pm del pool antiviolenza. La donna è stata ascoltata sabato scorso in procura per dieci ore nell'ambito dell'inchiesta per l'attentato a Ranucci
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È finita all’attenzione dei magistrati del pool antiviolenza di piazzale Codio, l’esposto presentato nei giorni scorsi da Natalia Potenza, l’ex compagna italo-argentina di Valter Lavitola in carcere dal 10 agosto per l’accusa di essere il mandante dell’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Nell’atto si ipotizza il reato di maltrattamenti messi in atto dal faccendiere. La notizia era stata anticipata dal Giornale in un’intervista alla stessa Potenza, ma ora è arrivata la conferma ufficiale.

Le dieci ore in procura

Gli inquirenti sono ora a lavoro per verificare quanto denunciato da Potenza, che gestisce il bistrot Cefalù a Monteverde, che sabato scorso è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati nell’ambito dell’indagine sull’azione dinamitarda dell’ottobre del 2025. La donna avrebbe ricostruito gli affari dell’ex compagno a partire dal momento in cui lo ha conosciuto e ha iniziato la relazione con lui, mettendo a disposizione degli inquirenti anche documentazione di natura fiscale.

Foto copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Valter Lavitola arriva in procura a Roma, 8 luglio 2026

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