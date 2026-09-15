Un uomo di 40 anni vende la sua collezione Lego da 13mila sterline per pagare la fecondazione assistita alla moglie

La vendita è programmata per giovedì 17 settembre sul sito della casa d’aste Vectis Auctions

Una collezione di set Lego verrà venduta su Vectis Auctions, la più grande casa d’aste al mondo specializzata in giocattoli, per permette a una coppia di avere un secondo figlio. Il proprietario è James Smith, uomo inglese di 40 anni, e cederà i suoi pezzi per sostenere i costi del percorso di fecondazione assistita della moglie Jessica, 39 anni. In totale, i Lego dovrebbero valere circa 13 mila sterline.

I tentativi di gravidanza della coppia

James e Jessica avevano cercato di avere il primo figlio nel 2023, ma a causa di un’infertilità mai spiegata fu impossibile per la coppia. Dopo un anno e mezzo senza risultati, i due optarono per la fecondazione assistita, da cui nell’ottobre del 2024 nacque il loro primogenito. Ora vorrebbero un secondo figlio e per questo hanno iniziato un percorso di fecondazione assistita lo scorso ottobre. «Abbiamo effettuato un altro trasferimento embrionale, che ha portato a una gravidanza biochimica, e poi un ulteriore ciclo, che purtroppo si è concluso con un aborto spontaneo» ha spiegato James a Talk to the Press. «Al momento abbiamo ancora una blastocisti e, quando saremo pronti, speriamo di procedere con il suo trasferimento». Ma a ostacolarli c’è il costo dei trattamenti: 12 mila sterline, non coperti dal servizio sanitario pubblico inglese.

La collezione per coprire le spese mediche

I due pagano circa 1400 sterline al mese per le cure e, anche a causa dell’aumento del costo della vita, non riescono a coprire l’intera cifra con tranquillità. Infatti, gli Smith devono ancora pagare 9 mila sterline. Nella spesa rientrano stimolanti ormonali, controlli medici, prelievo degli ovociti, fecondazione, coltura degli embrioni e trasferimento. Per questo James ha deciso di cedere la sua collezione di Lego, accumulata in più di 20 anni. «In totale, possiedo circa 35 set Lego, la maggior parte sono astronavi LEGO ufficiali che ho collezionato negli ultimi vent’anni. – ha raccontato – Mi dispiace separarmi, ma allo stesso tempo sono entusiasta di poterne costruire altri con nostro figlio e, si spera, con il nostro secondo figlio».

Tra i pezzi ci sono anche 35 set come un Millennium Falcon di Star Wars, un Imperial Star Destroyer, una riproduzione della USS Enterprise, diversi set Marvel e un cockpit a grandezza naturale che vale da solo mille sterline. «Amo la mia collezione Lego» ha detto James a Talk to the Press, aggiungendo però che è disposto a venderli per allargare la propria famiglia.

Le 13 mila sterline che servono per il secondo figlio

«Poter pagare le cure significherebbe tantissimo per noi – ha detto Kames, aggiungendo che «sarebbe incredibile sapere di essere finanziariamente sicuri e di poterci permettere di continuare a provare ad avere un altro bambino». I suoi set, infatti, valgono 13mila sterline e coprirebbero l’intera spesa medica. «Sono triste, ma anche felice» ha commentato James. La scelta è stata riconosciuta dalla moglie Jessica con grande gratitudine, soprattutto conoscendo la passione del marito. «Sarebbe molto importante per noi poter crescere la nostra famiglia» ha affermato. La vendita è programmata per giovedì 17 settembre sul sito della casa d’aste Vectis Auctions.