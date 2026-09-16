Offre a un 17enne un tour privato nella Casa di Ercole chiusa al pubblico e abusa di lui: arrestato un custode degli scavi di Pompei

Le indagini sono partite dopo la denuncia del ragazzo: le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare l'uomo

Un custode del parco archeologico di Pompei di 58 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un 17enne padovano che si trovava in vacanza in Campania. L’uomo, secondo le indagini, lo scorso 16 agosto avrebbe finto di essere una guida turistica per adescare il giovane e proporgli un tour nella Casa di Ercole, chiusa al pubblico. Proprio lì, stando alla testimonianza del minorenne, sarebbe avvenuto l’abuso.

Cos’è successo

Il giovane era già stato al Parco con la propria famiglia il giorno precedente, ma aveva scelto di tornarci da solo per visitarlo un’altra volta. Non appena ha varcato l’ingresso è stato individuato dal custode, che gli ha proposto una visita guidata. Di fronte al primo rifiuto, l’uomo non ha mollato. Ha così portato avanti il suo inganno, reso possibile grazie alla divisa con il logo degli Scavi da lui indossata e al possesso delle chiavi della Casa di Ercole. Con questi due elementi, infatti, il ragazzo ha creduto che l’uomo fosse parte del team per le visite.

Non sapendo neppure che la domus proposta non fosse accessibile al pubblico, il 17enne si è fidato del custode. Una volta all’interno, però, l’indagato avrebbe iniziato a palpeggiare e baciare il giovane. Secondo le indagini, poi l’uomo ha costretto il minore a subire atti sessuali, nonostante il tentativo di rifiutarsi e di difendersi.

L’arresto per gravità dei fatti e possibile reiterazione

I fatti sono stati ricostruiti dalla vittima, che ha subito presentato la denuncia-querela, dando inizio alle indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e condotte dai militari del posto fisso carabinieri Scavi. Il racconto del minore è stato ritenuto esaustivo e chiaro. Ha avuto poi riscontro nell’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli Scavi, che hanno ripreso la scena dell’avvicinamento del custode e l’entrata nella domus. Dai filmati, quindi, è stato possibile risalire all’identità dell’uomo, che è stato successivamente arrestato.

Secondo la Procura, la misura cautelare è stata necessaria per la gravità del fatto, la pericolosità sociale dell’indagato e il rischio di reiterazione. L’uomo si trova ora nel carcere di Vallo della Lucania, dove affronterà l’interrogatorio di garanzia. Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata, di aver agito con abuso di potere e di violazione dei doveri inerenti al suo ruolo di custode del Parco.