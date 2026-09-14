Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani nuova allenatrice della Russia. Chi è l’ex dt dell’Italia a processo per il caso Farfalle

Lo annuncia la federazione di Mosca in una nota. L'allenatrice è finita sotto inchiesta dopo la denuncia per «maltrattamenti» di Anna Basta e Nina Corradini nell'autunno del 2022

Emanuela Maccarani è la nuova capoallenatrice della nazionale russa di ginnastica ritmica per gli esercizi di gruppo. Lo annuncia la federazione di Mosca in una nota e lo conferma il marito, Moreno Buccianti, su Facebook. Dopo quasi trent’anni alla guida tecnica dell’Italia, l’ex direttrice delle Farfalle è pronta dunque a ripartire da una delle principali potenze mondiali della disciplina. L’ingaggio di Maccarani, sottolinea la federazione russa, si inserisce nel «quadro degli sforzi volti a sviluppare la ginnastica ritmica e a rafforzare lo staff tecnico della squadra nazionale».

Le vittorie con l’Italia, le accuse e il processo

Maccarani è stata la guida della nazionale italiana dal 1996 al 2025, quando i rapporti sono stati interrotti dalla Federginnastica in seguito allo scandalo legato ai presunti abusi psicologici su alcune ex ginnaste. L’ex dt delle farfalle azzurre è finita, infatti, sotto inchiesta dopo la denuncia di Anna Basta e Nina Corradini nell’autunno del 2022; il processo a suo carico è iniziato nel febbraio scorso.

Cosa farà Maccarani e la riammissione degli atelti russi alle competizioni

L’ex allenatrice, che sta già lavorando in palestra per formare team e staff in vista dei prossimi impegni, ripartirà dalla nazionale russa – una delle più importanti nel panorama ginnico mondiale – con l’obiettivo di qualificarsi ed essere protagonista alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. La presenza della Russia ai prossimi Giochi, però, non è ancora certa. Il Cio ha aperto uno spiraglio verso la riammissione degli atleti russi revocando, in via provvisoria, la sospensione del Comitato olimpico russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina, con gli atleti e le squadre russi che potranno competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che «soddisfino i requisiti antidoping» e in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali.

Anche se una decisione definitiva in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai Giochi non è stata ancora presa. Una situazione che non ha scoraggiato Maccarani, pronta a puntare con decisione a una nuova Olimpiade, stavolta senza indossare i colori azzurri.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica, Roma 24 marzo 2023