Gaza, crolla un palazzo: 11 morti. «50 bambini ancora intrappolati tra le macerie» – Il video

Sotto i detriti ancora 100 persone secondo la protezione civile palestinese. Il filmato della bambina estratta viva dalle rovine

Il crollo di un edificio che ospitava sfollati a Gaza City ha provocato undici morti tra cui cinque bambini. Decine di persone risultano disperse. Secondo la Protezione civile palestinese, contattata da Al-Jazeera, almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto l’edificio, tra cui circa 50 bambini.

Il crollo dell’edificio

L’edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Alcuni filmati verificati da Al-Jazeera mostrano squadre di soccorso intente a estrarre bambini piccoli dalle macerie, lavorando fianco a fianco con i residenti che hanno scavato a mani nude fino all’alba. Secondo i testimoni e i filmati verificati si potevano udire le grida di aiuto dei bambini provenire da sotto il cemento. Le squadre della protezione civile faticano a raggiungere le persone rimaste sepolte all’interno. Un altro video mostra una bambina estratta viva dalle rovine e diversi sopravvissuti che emergono dalle macerie – tra cui bambini piccoli che apparivano senza fiato – prima di essere trasportati via in ambulanza.

Sei famiglie

L’edificio, stando a testimoni locali, era a più piani. Sotto le macerie ci sarebbero sei famiglie. I soccorritori stanno cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. L’edificio è crollato intorno all’una di notte, mentre le persone all’interno dormivano. «Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie e le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli ma l’occupazione (gli israeliani, ndr) si rifiuta di consentire l’ingresso di mezzi pesanti nella Striscia di Gaza», dice il portavoce dei palestinesi alla testata araba.

I duemila edifici pericolanti a Gaza

Circa 2 mila edifici nelle aree abitate della Striscia di Gaza versano in condizioni strutturali precarie come quelle dell’edificio crollato nella notte. Ma i residenti sono «impossibilitati ad abbandonarli a causa della mancanza di sistemazioni alternative». Lo ha detto parlando alla stampa un portavoce della Protezione Civile palestinese, citato dai media arabi. Secondo un reporter di Al-Jazeera, che si trova sul posto, anche il palazzo crollato nella notte era stato «parzialmente danneggiato» dagli attacchi israeliani. Ma «i palestinesi che vi abitavano non avevano altra scelta se non quella di ripararsi all’interno».