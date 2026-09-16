Un 18enne non vaccinato è morto di morbillo in Pennsylvania

La polemica tra il governatore e Kennedy sui morti occultati durante l'epidemia

La Pennsylvania ha segnalato ieri un quarto decesso legato al morbillo. Si tratta dell’ultimo di un focolaio in crescita nello Stato. L’ultimo anno in cui si era raggiunta questa quota di vittime era il 1992, ricordano gli esperti. Nel 2025 i morti negli States erano stati 3, due in Texas e uno nel New Mexico. L’ultimo decesso registrato in Pennsylvania è quello di un 18enne non vaccinato che viveva nella contea di Mifflin. Il medico legale della contea Andrea Alcalde ha spiegato che il ragazzo è morto di encefalomielite acuta disseminata, una rara e grave complicanza neurologica che può verificarsi dopo un’infezione.

Il morbillo negli Usa

In precedenza lo stato Usa aveva riportato altri 3 casi letali. Avevano riguardato due neonati e nel fine settimana una donna di 40 anni morta nella contea di Jefferson. «I miei pensieri sono con le famiglie che hanno perso i propri cari a causa di questo virus altamente contagioso, mentre la Pennsylvania affronta la peggiore epidemia di morbillo in più di tre decenni», ha dichiarato la segretaria alla Salute della Pennsylvania Debra Bogen, come riporta la Cnn. «Rimaniamo impegnati a lavorare per arginare questa epidemia e prevenire ulteriori morti. Ciò significa garantire che le persone abbiano l’accesso al vaccino Mmr, che ha tenuto a bada le epidemie di morbillo per decenni», ha aggiunto.

Il vaccino

Il vaccino è sicuro ed è il modo migliore per proteggersi dal morbillo, spiegano i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Due dosi forniscono una protezione del 97%. Ma in alcune aree degli Usa i casi hanno iniziato a salire man mano che i tassi di vaccinazione sono calati. La Pennsylvania ha contato 693 contagi in 38 contee finora quest’anno. A livello nazionale, ne sono stati segnalati più di 3.200, sempre secondo i Cdc.

Il morbillo in genere causa il ricovero di circa 1 persona non vaccinata su 5, mentre si stima che un 1 bambino su 20 con l’infezione sviluppi polmonite, la causa più comune di morte per morbillo nei bambini piccoli. Un bimbo su mille con morbillo invece sviluppa encefalite o edema cerebrale. Il virus uccide 1-3 bambini su mille che vengono infettati.

La polemica politica

Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro in un post su X ha definito tragedie le morti legate al morbillo, le prime nello stato in 35 anni. «La Pennsylvania sta vivendo la peggiore epidemia di morbillo del paese. Questa malattia è stata dichiarata eliminata negli Stati Uniti nel 2000, ma decenni dopo la stiamo vedendo aumentare a causa dei tassi di vaccinazione più bassi».

I recenti decessi hanno innescato un botta e risposta fra il democratico Shapiro e il segretario Usa alla Salute Robert F. Kennedy Jr, con polemiche sul conteggio delle vittime dell’infezione. Al momento, ricorda la Cnn, i Cdc non hanno conteggiato decessi per morbillo nel 2026.

Kennedy ha però detto che è falso che abbia ordinato all’agenzia di occultare le morti in Pennsylvania. E ha precisato che l’agenzia «riporterà i decessi causati dal morbillo quando il National Center for Health Statistics indicherà il morbillo come causa sulla base delle informazioni sui registri di morte presentate dagli stati».