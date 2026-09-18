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Alessandro Di Battista: «Sto molto meglio, finalmente sono a casa»

18 Settembre 2026 - 09:19 Ettore Ambrosi
alessandro di battista luca di giuseppe
alessandro di battista luca di giuseppe
La foto con Di Giuseppe dell'associazione Schierarsi dopo le dimissioni dal Gemelli
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Alessandro Di Battista sta molto meglio. Lo scrive sui social media l’ex deputato M5s uscito dal Policlinico Gemelli di Roma postando una foto con l’amico e presidente dell’associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», scrive su Instagram.

Il 12 settembre Di Battista era arrivato al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere rientrato in Italia da Cuba con un’aeroambulanza. Una settimana prima, Di Battista era stato operato a L’Avana d’urgenza dopo essere stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Il noto attivista si trovava a Cuba per un reportage per il Fatto Quotidiano. Di Giuseppe era volato a Cuba per stargli vicino.

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