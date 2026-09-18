Lady Gaga e Michael Polansky hanno avuto una bambina da madre surrogata

Lo rivela Tmz: Rose Bean è nata il 9 giugno a Los Angeles

Lady Gaga e Michael Polansky hanno avuto una figlia da madre surrogata. A riportarlo è Tmz, che ha analizzato il certificato di nascita della bambina. «Rose Bean Polansky è nata il 9 giugno alle 23:19 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles», dichiara la testata. Non è ben chiaro, argomenta Tmz, da dove nasca il nome della bimba. Forse dalla grande rosa che Gaga ha tatuata lungo la schiena, che si è fatta fare per commemorare la sua interpretazione di “La Vie En Rose” nel film “A Star is Born”. Il secondo nome Bean potrebbe essere ispirato al cantante e attivista Carl Bean, da cui l’artista ha tratto ispirazione per la sua hit “I Was Born This Way“.

La nascita con il ginecologo dei vip

La bambina, secondo quanto riporta Tmz, è stata fatta nascere dal dottor Robert Katz, il ginecologo delle star. La cantante è stata recentemente fotografata mentre teneva stretta a sé la figlia durante una passeggiata con Polansky e un amico nel nord della California. Lontano dai riflettori. Gaga probabilmente ha dovuto ricorrere alla Gpa anche per via delle sue condizioni di salute. L’artista ha parlato pubblicamente per la prima volta nel 2017 della sua diagnosi di fibromialgia, una sindrome cronica che causa dolore muscoloscheletrico diffuso, stanchezza profonda e forte sensibilità muscolare. Una condizione che non aiuta ad avere una gravidanza serena.