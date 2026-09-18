Maria Rosaria Boccia smentisce Libero e la foto con Ranucci
Maria Rosaria Boccia tramite il suo avvocato smentisce l’articolo di Libero sulla presunta foto del bacio con Sigfrido Ranucci e minaccia querele al quotidiano e all’ex compagna di Valter Lavitola Natalia Potenza.
Il comunicato
La smentita dell’avvocato Francesco Di Deco:
Nell’interesse della mia assistita, Maria Rosaria Boccia, comunico che nella giornata odierna procederemo nelle competenti sedi giudiziarie nei confronti della sig.ra Natalia Potenza, del quotidiano Libero e del giornalista Giacomo Amadori, in relazione alle dichiarazioni e ai contenuti pubblicati nell’edizione odierna.
Contestiamo nel modo più categorico l’esistenza e la veridicità della fotografia descritta nell’articolo, nei termini in cui viene rappresentata, e ogni ricostruzione idonea a far ritenere che tra la mia assistita e Sigfrido Ranucci vi siano stati incontri o rapporti della natura insinuata dalla pubblicazione.
Preciso, inoltre, che negli ultimi due anni gli incontri tra la sig.ra Boccia e Sigfrido Ranucci sono sempre avvenuti in presenza di altre persone e mai da soli.
Sarà richiesto all’Autorità giudiziaria di accertare ogni eventuale responsabilità derivante dalla pubblicazione e diffusione di tali contenuti. Analoghe iniziative saranno valutate nei confronti di chiunque dovesse riprendere e rilanciare le medesime affermazioni, ove ne ricorrano i presupposti di legge.