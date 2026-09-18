Maria Rosaria Boccia smentisce Libero e la foto con Ranucci

L'avvocato Di Deco: la mia assistita ha incontrato l'ex conduttore di Report soltanto insieme ad altri

Maria Rosaria Boccia tramite il suo avvocato smentisce l’articolo di Libero sulla presunta foto del bacio con Sigfrido Ranucci e minaccia querele al quotidiano e all’ex compagna di Valter Lavitola Natalia Potenza.

Il comunicato

La smentita dell’avvocato Francesco Di Deco:

Nell’interesse della mia assistita, Maria Rosaria Boccia, comunico che nella giornata odierna procederemo nelle competenti sedi giudiziarie nei confronti della sig.ra Natalia Potenza, del quotidiano Libero e del giornalista Giacomo Amadori, in relazione alle dichiarazioni e ai contenuti pubblicati nell’edizione odierna.



Contestiamo nel modo più categorico l’esistenza e la veridicità della fotografia descritta nell’articolo, nei termini in cui viene rappresentata, e ogni ricostruzione idonea a far ritenere che tra la mia assistita e Sigfrido Ranucci vi siano stati incontri o rapporti della natura insinuata dalla pubblicazione.



Preciso, inoltre, che negli ultimi due anni gli incontri tra la sig.ra Boccia e Sigfrido Ranucci sono sempre avvenuti in presenza di altre persone e mai da soli.

Sarà richiesto all’Autorità giudiziaria di accertare ogni eventuale responsabilità derivante dalla pubblicazione e diffusione di tali contenuti. Analoghe iniziative saranno valutate nei confronti di chiunque dovesse riprendere e rilanciare le medesime affermazioni, ove ne ricorrano i presupposti di legge.