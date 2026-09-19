La foto delle dieci ragazze con lo striscione “Meglio stuprate che fasciste” è falsa: l’ha generata l’IA
Circola sui social media una foto che mostrerebbe un gruppo di dieci donne in piedi davanti a uno striscione con la scritta «Meglio stuprate che fasciste», condivisa come prova di un femminismo di sinistra radicale che strumentalizerebbe la violenza sessuale. Di fatto, nessuna delle donne ritratte esiste in quanto la scena è stata completamente generata tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale di Google.
Cosa circola
L’immagine raffigura dieci donne con capelli colorati e kefiah all’interno di una palestra abbandonata. Chi condivide la scena sostiene che siano “attiviste di sinistra”, accusandole di un certo femminismo volto a tollerare o normalizzare lo stupro pur di distinguersi politicamente dagli estremisti di destra.
L’immagine è generata con l’IA
La verifica con SynthID, lo strumento che rivela la “firma digitale” delle immagini generate con l’AI di Google, conferma che la maggior parte o la totalità dell’immagine è stata generata o modificata con l’intelligenza artificiale di Google.
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La probabile origine dell’immagine
Un’immagine più completa risulta pubblicata il 4 settembre 2026, in un post dove però risulta presente l’etichetta di Facebook con cui gli utenti possono dichiarare che i propri contenuti sono stati interamente generati con l’IA.
La dichiarazione, di fatto, viene ignorata da chi ha poi rilanciato l’immagine, anche nella versione ritagliata, spacciandola per reale.
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