Domenico Vacca scelto come consigliere per il cinema e gli audiovisivi: chi è lo stilista e la sua amicizia con il ministro Giuli

Vacca è noto per aver vestito le star di Hollywood, ma non ha mai ricoperto ruoli in produzione o regia di film

Dal mondo della moda si può fare un salto diretto ed entrare in quella del cinema. È il caso di Domenico Vacca, stilista prediletto dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ora diventerà suo consigliere per il cinema e gli audiovisivi.

Chi è lo stilista Domenico Vacca

Vacca è noto per aver vestito le star di Hollywood. Da Al Pacino in The Son of No One a Dustin Hoffman in Stranger Than Fiction, passando per Harrison Ford in Morning Glory e Glenn Close in Damages. Ma poi ancora Forest Whitaker in The Street Kings e The Godfather of Harlem, Jeremy Piven in Entourage eTerrence Howard in Empire. Il suo progetto più grande resta legato ad American Gangster, film diretto da Ridley Scott nel 2007, ma vanta un lungo elenco di collaborazioni in più di 50 film e serie televisive. È quindi un nome apprezzato a livello locale tanto quanto internazionale.

Per Vacca il frutto di 25 anni di lavoro

«Questo nuovo incarico mi offre la possibilità di mettere a frutto l’esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel cinema e nell’audiovisivo a livello internazionale, ponendola al servizio del ministro nell’individuazione di strategie e iniziative capaci di valorizzare e promuovere l’industria cinematografica, l’audiovisivo e la creatività italiana nel mondo» ha commentato Vacca dopo la nomina.

L’amicizia tra Vacca e Giuli

Vacca è amico da anni del ministro Giuli, che ha vestito in diverse occasioni pubbliche importanti. Lo scorso maggio, ad esempio, in occasione della visita al padiglione Italia della Biennale d’Arte, e già nel 2023 alla Biennale del Cinema di Venezia, quando Giuli era ancora presidente del Maxxi. Lo stilista non si è lasciato sfuggire l’occasione di pubblicare lo scatto con il ministro sui social, corredato da tag come style, menswear e best. Il legame non si ferma qui: Vacca è amico anche del vicepremier e ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che nel 2024 ha inaugurato personalmente una sua boutique a Bari.

Lo stilista è legato da decenni al mondo del cinema, ma non ha mai ricoperto ruoli in produzione, regia o gestione di audiovisivi. Proprio per questo, negli uffici del ministero, la nomina è stata accolta con stupore e lascia dubbi sulla coerenza della scelta.