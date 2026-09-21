Il Giappone trema per il tifone Dujuan: Tokyo in allerta, il Paese si ferma – Il video

Attivati i livelli di allerta 5 nelle Isole Izu e 4 nel distretto di Meguro; allarme esteso a tutto il centro capitale. La Premier Takaichi rinvia il viaggio negli USA

Il Giappone è in massima allerta per l’arrivo di Dujuan, la 25esima tempesta dell’anno, che sta minacciando la capitale e la costa orientale del Paese con venti fino a 194 km/h e il rischio concreto di frane e inondazioni. La gravità della situazione ha spinto la Premier Sanae Takaichi a posticipare la partenza per New York, dove era attesa per l’Assemblea generale dell’ONU e per un incontro bilaterale con il Presidente statunitense Donald Trump.

Live data, Typhoon 25 (Dujuan)

Current model and official track data indicate Typhoon 25 is unlikely to make a direct landfall on Tokyo



The center is expected to pass east of the Boso Peninsula / offshore of the Kanto region, then accelerate northeast over open water.



Tokyo and… https://t.co/mWqqbKvI7b pic.twitter.com/pTP6y2RyvS — World Data Analysis (@World_Data_A) September 21, 2026

Allerta 5 a sud di Tokyo

Le autorità hanno già diramato ordini di evacuazione in diverse aree. Una allerta 5 (quindi il massimo livello) è stata diramata a Oshima e nelle Isole Izu, a sud di Tokyo, coinvolgendo oltre 1.900 famiglie e 3.000 residenti. Allerta 4: In vigore nel distretto di Meguro a Tokyo invece l’allerta 4, per l’ingrossamento del fiume cittadino; molti anziani sono stati messi al sicuro all’interno delle scuole. Allerta 3 invece su tutto il centro della capitale.

Cancellati già 500 voli

Si registra già una prima ferita lieve a causa di una frana a Sodegaura, nella prefettura di Chiba mentre sono stati cancellati quasi 500 voli tra gli scali di Haneda e Narita e sospese alcune tratte dei treni ad alta velocità della linea Tokaido. Annullate le giornate odierne del festival musicale Rock in Japan a Chiba e del Tokyo Game Show. L’Agenzia meteorologica giapponese prevede precipitazioni record fino a domani, invitando la popolazione della costa a non abbassare la guardia.