Donald Trump e la morte: «Spero di andare in paradiso, non voglio finire all’inferno» – Il video

Le parole del presidente Usa a 60 Minutes: «Spero di sentire la vostra mancanza, non so... Penso di aver fatto un buon lavoro». Ma anche davanti alla promessa di una vita eterna non perdonerebbe i suoi nemici

L’intervista di Donald Trump a 60 Minutes sta rimbalzando su diverse testate e un aspetto singolare è stato senz’altro quello relativo alle domande sulla morte. Domenica il presidente ha rilasciato la sua prima intervista al corrispondente della CBS Ross Douthat, dopo le disastrose elezioni di metà mandato. Douthat è uno scrittore cattolico conservatore che si è unito al programma, in difficoltà, per la sua ultima stagione, nell’ambito di un rinnovamento favorevole al movimento MAGA. A un certo punto si è rivolto al presidente Usa così: «Parliamo della morte».

«Non voglio andare all’inferno»

Il giornalista ha chiesto a Trump se essere sopravvissuto a diversi tentativi di assassinio avesse «un qualche effetto» sul suo modo di vedere la propria mortalità. «Cosa pensa che succeda quando si muore?», gli ha chiesto Douthat. Il presidente sembra perplesso e, dopo una pausa, afferma: «Beh, spero di sentire la vostra mancanza». Ridendo goffamente e gesticolando con le braccia, Trump ha ripetuto: «Spero di sentire la vostra mancanza, non so… Penso di aver fatto un buon lavoro come…». Douthat insiste: «Cosa pensa che succeda a Donald Trump quando muore? Non alla sua memoria, ma a lei». Trump replica: «Intendi dove vado?», e il giornalista della CBS ha risposto: «Esattamente». Il presidente Usa replica: «Beh, sono una persona religiosa, quindi in teoria andrò in paradiso». Douthat: «Crede andrà in paradiso?». «Lo spero. Non voglio andare all’inferno», ricalca il numero uno alla Casa Bianca.

Trump e l’odio verso i nemici

Douthat, che è anche stato un commentatore conservatore del New York Times, ha poi affermato di aver visto Trump alla cerimonia commemorativa per l’attivista di destra assassinato Charlie Kirk l’anno scorso. Ha poi ricordato la vedova Erika, la quale aveva affermato che perdonare i propri nemici fa parte dell’essere cristiani. «Esatto», ha detto Trump. Il giornalista però ha poi citato le parole del presidente pronunciate durante la commemorazione di Kirk: «Odio i miei avversari e non voglio il meglio per loro. Forse stava scherzando un po’. Credo che i fatti si percepiscano anche attraverso le battute». Poi ha incalzato il presidente: «Diciamo che tu muoia, che tu stia per entrare nell’aldilà e che tutto ciò che devi fare per entrare in paradiso sia provare amore e perdono per James Comey, Nancy Pelosi, chiunque tu abbia odiato nel corso degli anni. Pensi di potercela fare?». Il presidente Usa fatica ad accettare l’idea di perdonare due dei suoi principali nemici: «Beh, allora non sarei reale, vero?». «Oh sì, potrei perdonare», aggiunge prima di attaccare l’ex direttore dell’FBI Comey e l’ex presidente della Camera Pelosi. «Li ho trovati persone estremamente disoneste, persone pessime, molto dannose per il nostro Paese. Amo il nostro Paese molto più di quanto possa amare le persone, e persone come loro», ha detto il presidente. Douthat ha ribattuto. «Quindi la risposta è ‘no’?». Trump: «La risposta è no…». Ok al Paradiso, ma fino a un certo punto.



