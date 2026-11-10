Perché dopo i social il Regno Unito vuole vietare ai minori anche Vinted e eBay

Dopo i social network potrebbe essere il turno delle piattaforme di vendita dell'usato: la ministra della Cultura Lisa Nandy propone una stretta per i minori di 16 anni perché i sistemi di messaggistica integrati nelle piattaforme potrebbero trasformarsi in un canale diretto per avvicinare e adescare i ragazzi

Dopo Instagram, TikTok e Snapchat potrebbe essere il turno dei mercati online dell’usato.

Il Regno Unito starebbe pensando «seriamente» di inserire Vinted ed eBay nella lista di piattaforme che da marzo 2027 saranno vietate ai minori di 16 anni. Lo ha dichiarato la ministra della Cultura Lisa Nandy a “Sunday with Laura Kuenssberg”, il talk show domenicale della Bbc. L’obiettivo sarebbe, anche in questo caso, «garantire la sicurezza dei minori», ha spiegato la ministra. Il bando era stato annunciato dal governo britannico a giugno e, attualmente, chiude ai minori di 16 anni dieci tra le piattaforme più grandi. La lista completa non è stata ancora pubblicata, ma il criterio è chiaro: colpire le piattaforme «il cui scopo è consentire l’interazione sociale e che permettono agli utenti di pubblicare contenuti».

La decisione del governo britannico

Nei giorni precedenti l’intervento in tv di Nandy, era stato il Sunday Times ad anticipare la volontà del governo di estendere il divieto anche ai marketplace di articoli di seconda mano. Oltre a Vinted ed eBay, anche servizi di rivendita dal funzionamento simile, come Depop e Facebook Marketplace. Secondo l’esecutivo, infatti, i sistemi di messaggistica integrati nelle piattaforme potrebbero trasformarsi in un canale diretto per avvicinare e adescare i ragazzi.

La risposta di eBay e Vinted

Le aziende si sono mostrate aperte al dialogo. Un portavoce di Vinted ha spiegato che la messaggistica diretta è «parte integrante del funzionamento della piattaforma», e ha posto l’accento su una politica aziendale di «tolleranza zero nei confronti di contenuti dannosi o espliciti» e sulla presenza di team di moderazione e strumenti dedicati a individuare e rimuovere le attività che violano il regolamento. Anche eBay si è detta «impegnata a fornire un’esperienza di mercato affidabile e sicura» ai suoi clienti. Le regole delle piattaforme prevedono già che gli utenti debbano avere più di 18 anni. Pubblicare un annuncio, si legge sul sito di eBay, equivale infatti a stipulare un contratto. Meno netta la posizione di Vinted, che permette a genitori e tutori di aprire un account a nome dei figli, a patto che venga usato sotto la loro supervisione.

La normativa del governo sulle piattaforme

La normativa del governo sulle piattaforme prevede infine restrizioni anche per i servizi che offrono dirette streaming, compresi i siti di videogiochi. Ciò significa, ad esempio, che alcune funzioni di Roblox, il sito di gaming più usato nel Regno Unito dai bambini tra gli 8 e i 12 anni, verranno limitate, a cominciare dalle chat. Londra guarda al precedente australiano. Canberra ha infatti introdotto un divieto analogo lo scorso anno, ma molti minori hanno trovato il modo di aggirare il blocco. Per questo il Regno Unito punta a un approccio più severo e nel Paese le modalità concrete di applicazione del divieto sono diventate, nelle ultime settimane, il cuore del dibattito.