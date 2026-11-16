Ultime notizie BolletteLegge di bilancioMicrosoftUcraina
ATTUALITÀAutopsieBergamoInchiesteLombardiaMaternità

Minorenne partorisce da sola nel bagno di casa, neonata trovata senza vita: disposta l’autopsia

16 Novembre 2026 - 11:55 Ettore Ambrosi
bambino morto
Dopo il parto in casa la giovane ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale dai genitori. Indaga la procura di Bergamo
Google Preferred Site

La Procura di Bergamo, insieme ai carabinieri della compagnia di Clusone e alla Procura per i minorenni di Brescia, sta indagando sul ritrovamento di una neonata senza vita nell’Alto Sebino. La piccola – scrive L’Eco di Bergamo – sarebbe nata al settimo mese di gravidanza, nella notte tra venerdì e sabato 14 novembre, direttamente in casa. A partorire, da sola, sarebbe stata una minorenne che avrebbe tenuto nascosta la gravidanza.

Il malore dopo il parto in casa e l’intervento dei genitori

Subito dopo il parto, la giovane avrebbe accusato un malore e chiesto aiuto ai genitori. I due, accorsi in bagno, avrebbero trovato la figlia in difficoltà e la neonata già priva di vita. La ragazza è stata quindi accompagnata in ospedale dai familiari. Una volta appreso quanto accaduto, il personale sanitario ha allertato le forze dell’ordine.

L’autopsia per chiarire le cause della morte

Gli investigatori devono accertare se la piccola fosse già morta al momento della nascita oppure se sia deceduta successivamente. Per fare luce sulla vicenda è stata disposta l’autopsia, in programma per martedì 17 novembre. Dai primi riscontri, sul corpo della neonata non sarebbero emersi segni di violenza. Qualora venisse accertato che la bambina era ancora viva dopo la nascita, gli inquirenti dovranno inoltre valutare se vi siano state eventuali omissioni nei soccorsi. La minorenne resta ricoverata in ospedale e, al momento, non risultano provvedimenti a suo carico.

Foto copertina: DREAMSTIME

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il ristorante La Zanzara restituisce la stella Michelin: «Era un peso, basta cacao sulle cozze». Ma lo staff si ribella e se ne va

2.

Roma, marito non lava i piatti e lei lo massacra di botte con uno scaldino elettrico: arrestata per tentato omicidio

3.

Trento, denuncia il fisioterapista per violenza sessuale. Lui confessa: «L’ho fatto anche con altre pazienti»

4.

Ancona, spunta un pitone dal water di casa: scoppia il caso. Ma è intelligenza artificiale

5.

Insulti omofobi ai bambini e sputi dagli spalti, la follia dei genitori al torneo nel Bergamasco: sospesa la partita

leggi anche

Duplice femminicidio di Villa Pamphili, Francis Kaufmann condannato all’ergastolo

francis kaufmann
ATTUALITÀ
Di Cecilia Dardana

La donna che ha trovato un neonato in una busta a Milano: «Non volevano “buttarlo via”. Volevano ucciderlo»

neonato cinisello balsamo busta
ATTUALITÀ
Di Ettore Ambrosi

La bimba di 3 mesi rimasta bloccata in auto, la scoperta di un vigile fuori servizio a Lecco: com’è scattata la chiusura centralizzata

Bimbo nel seggiolino dell'auto
ATTUALITÀ
Di Giovanni Ruggiero

Neonate scambiate in culla, la scoperta durante una visita medica: «Risarcita una madre con oltre 100mila euro»

avellino-scambio-neonate-culla-risarcimento
ATTUALITÀ
Di Alba Romano

La bimba di 4 mesi cianotica al nido, il terrore delle maestre. L’allarme e la tragedia dopo la corsa in ospedale nel Leccese

Ambulanza
ATTUALITÀ
Di Giovanni Ruggiero