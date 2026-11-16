Minorenne partorisce da sola nel bagno di casa, neonata trovata senza vita: disposta l’autopsia

Dopo il parto in casa la giovane ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale dai genitori. Indaga la procura di Bergamo

La Procura di Bergamo, insieme ai carabinieri della compagnia di Clusone e alla Procura per i minorenni di Brescia, sta indagando sul ritrovamento di una neonata senza vita nell’Alto Sebino. La piccola – scrive L’Eco di Bergamo – sarebbe nata al settimo mese di gravidanza, nella notte tra venerdì e sabato 14 novembre, direttamente in casa. A partorire, da sola, sarebbe stata una minorenne che avrebbe tenuto nascosta la gravidanza.

Il malore dopo il parto in casa e l’intervento dei genitori

Subito dopo il parto, la giovane avrebbe accusato un malore e chiesto aiuto ai genitori. I due, accorsi in bagno, avrebbero trovato la figlia in difficoltà e la neonata già priva di vita. La ragazza è stata quindi accompagnata in ospedale dai familiari. Una volta appreso quanto accaduto, il personale sanitario ha allertato le forze dell’ordine.



L’autopsia per chiarire le cause della morte

Gli investigatori devono accertare se la piccola fosse già morta al momento della nascita oppure se sia deceduta successivamente. Per fare luce sulla vicenda è stata disposta l’autopsia, in programma per martedì 17 novembre. Dai primi riscontri, sul corpo della neonata non sarebbero emersi segni di violenza. Qualora venisse accertato che la bambina era ancora viva dopo la nascita, gli inquirenti dovranno inoltre valutare se vi siano state eventuali omissioni nei soccorsi. La minorenne resta ricoverata in ospedale e, al momento, non risultano provvedimenti a suo carico.

Foto copertina: DREAMSTIME