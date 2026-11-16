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Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond nei prossimi film di 007 diretti da Denis Villeneuve

16 Novembre 2026 - 16:54 Marco Fedeli
Robert Pattinson nuovo 007 nei film di James Bond
L'account ufficiale di James Bond ha rivelato che il nuovo 007 è stato trovato. Si tratta del vampiro di Twilight, Robert Pattinson
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E dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, toccherà stavolta a Robert Pattinson interpretare James Bond nei prossimi film di 007 sotto la regia di Denis Villeneuve. La scelta del vampiro di Twilight era diventata una delle più probabili nelle ultime settimane anche perché Pattinson conosce bene Villeneuve avendo già lavorato con lui in Dune: Parte tre che uscirà a dicembre. «James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema, e interpretare 007 è l’onore di una vita» aveva detto l’inglese qualche tempo fa in un’intervista a Variety.

Il momento di Robert Pattinson

Pattinson è in un momento di grande ascesa nel mondo di Hollywood: nell’ultimo anno ha recitato in tanti film importanti, tra cui l’Odissea di Christopher Nolan, dove ha interpretato il capo dei proci, Antinoo, e The Drama, film di cui è protagonista insieme a Zendaya. Diversi quotidiani e riviste specializzate avevano ipotizzato che Pattinson fosse il profilo migliore. Il Guardian per esempio aveva scritto che, se gli fosse stata lasciata una sufficiente libertà creativa, Pattinson avrebbe potuto trasformare James Bond in un personaggio molto diverso, dandogli più introspezione psicologica, proprio come ha fatto nell’ultimo capitolo di Batman.

Chi dovrebbe essere James Bond

Debbie McWilliams, direttrice del casting degli ultimi tre film di Bond, ha spiegato a The Independent che è «fondamentale che resti un enigma» l’identità di James Bond. A suo avviso, il pubblico dovrebbe sapere il meno possibile della sua vita privata: dove fa acquisti, chi sono i suoi genitori o dove abita. E deve credere che sia davvero capace di svolgere il suo lavoro: ha il permesso di uccidere e la storia deve riuscire a renderlo credibile. La scelta di Robert Pattinson sembra allontanarsi da questa idea, ma ora non resta che vedere come sarà il suo 007.

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