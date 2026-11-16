Viganella, aggiustato dopo tre anni lo specchio che riflette il sole sul borgo più buio d’Italia: come funziona l’idea copiata anche in Norvegia

Nel paese del Verbano Cusio Ossola le cime nascondono i raggi solari per 89 giorni all'anno, ma l'impianto che li riflette sulla piazza era fermo dal 2023

Per tre inverni la piazza di Viganella è rimasta all’ombra, orfana del suo “sole artificiale”: il grande specchio sulla montagna che riflette i raggi solari verso il centro abitato. Dopo un lungo stop dovuto a un guasto tecnico, l’impianto è finalmente tornato a funzionare, restituendo al borgo del Verbano Cusio Ossola la luce che la natura gli nega ogni anno.

Come funziona lo specchio di Viganella

A Viganella, frazione del comune di Borgomezzavalle con circa 200 abitanti, il sole scompare dietro le cime l’11 novembre per ripresentarsi solo il 2 febbraio, portando 89 giorni consecutivi di ombra nel borgo. Vent’anni fa, con un investimento da 100mila euro, il paese aveva risolto il problema installando in quota un enorme specchio capace di riflettere i raggi solari sul sagrato della chiesa e sulla piazza per sei ore al giorno.

Si tratta di una composizione fatta di lastre di acciaio inox lucidato a specchio posate su un telaio in acciaio, sostenuto a sua volta da una stele cilindrica che permette di regolare il movimento della struttura. Lo specchio, infatti, si muove a destra e sinistra per seguire i raggi del sole e dare agli abitanti di Viganella un po’ di luce durante quei 89 giorni. L’innovazione è stata poi copiata nel 2013 in Norvegia, dove Rjukan, a 80 chilometri da Oslo, rimane all’ombra durante i sei mesi invernali.

Come è stato possibile riparare l’impianto del borgo

Nel 2023, però, il meccanismo di Viganella si è rotto e, a causa dei costi e della logistica, la sua riparazione non è stata possibile per tre anni. L’impianto, infatti, oltre ad avere un prezzo molto alto è raggiungibile esclusivamente in elicottero, di conseguenza sono aumentate le difficoltà per aggiustarlo. La svolta è arrivata quest’anno grazie a un contributo di 40mila euro ottenuto tramite una collaborazione con Eni Plenitude. L’intervento ha permesso non solo di sostituire le componenti danneggiate, ma anche di aggiornare il software che consente di accendere e orientare lo specchio da remoto tramite computer.

«Lo specchio di Viganella è di nuovo attivo – conferma il sindaco di Borgomezzavalle, Roberto Bellotti – Nonostante le difficoltà, sono stati eseguiti lavori importanti sulla struttura». Fino al prossimo 2 febbraio, il borgo tornerà a godere di quella luce calda, simile a un tramonto, riflessa dalla montagna. Poi, nel giorno della Candelora, le campane suoneranno a festa per celebrare il ritorno del vero sole.

Copertina: l’inaugurazione dello specchio che riflette il sole nel centro di Viganella, 18 dicembre 2006 (EMMEVI/ANSA)