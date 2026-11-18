La Pro Loco del centro barbaricino accusa la produzione di “177 giorni. Il rapimento di Farouk” aver stravolto in post-produzione la scena concordata, trasformando un gesto di buon auspicio in una minaccia mafiosa e legando il paese al rapimento del 1992. Sulla vicenda interviene anche Fratelli d'Italia, che chiede alla presidente Todde di verificare gli estremi per revocare i finanziamenti erogati tramite la Sardegna Film Commission.

In Sardegna scoppia la bufera dopo la messa in onda su Rai Uno della fiction “177 giorni. Il rapimento di Farouk”, dedicata al drammatico sequestro del piccolo Farouk Kassam, rapito nella sua abitazione in Costa Smeralda nella notte del 15 gennaio 1992 e tornato in libertà soltanto l’11 luglio successivo. A sollevare la protesta è la comunità di Mamoiada – località del Nuorese rinomata per il suo antico carnevale e le sue maschere tradizionali – tramite una nota diffusa dalla Pro Loco: «La dignità di Mamoiada, dei Mamuthones e degli Issohadores non sono in vendita né sacrificabili per esigenze di copione». Nel comunicato l’associazione dichiara: «Sentiamo il dovere morale e istituzionale di denunciare pubblicamente il grave e inaccettabile travisamento culturale, storico e identitario andato in onda ieri sera su Rai Uno nella fiction diretta da Carlo Carlei». L’ente ricorda inoltre che mesi fa, «mossi da spirito di collaborazione ma anche di rispetto nei confronti della famiglia Kassam, avevamo accolto la richiesta della produzione di inserire i nostri Mamuthones e Issohadores. Dopo un confronto trasparente, avevamo posto una condizione imprescindibile: tutelare il vero significato della nostra maschera. L’Issohadore che compie la presa con la fune non compie mai un atto ostile, ma un gesto antico e sacro di buon auspicio e protezione».

Dialoghi alterati e il nodo dei falsi storici

Secondo quanto precisato dalla Pro Loco, gli accordi con la troupe prevedevano la ripresa di «un momento di vicinanza e solidarietà al padre, in cui l’Issohadore lo invitava in lingua sarda a stare tranquillo, spiegandogli che quel gesto poteva portargli fortuna nella ricerca del figlio. Ciò che è andato in onda è l’esatto opposto». L’associazione entra poi nel merito delle modifiche apportate in post-produzione: «La voce del nostro socio è stata doppiata con un accento estraneo al nostro paese e trasformata in una frase minacciosa e ostile, affiancata da un’altra inquadratura in cui un altro componente del gruppo addirittura intima al padre di andare via. Un simbolo di accortezza, auspicio e comunità è stato dipinto falsamente come un’espressione di omertà o minaccia mafiosa». A questo si aggiungono ulteriori inesattezze contestate nel comunicato: «Viene fatto passare il falso storico secondo cui l’automobile dei rapitori sarebbe stata rinvenuta a Mamoiada, legando arbitrariamente e gravemente il nome del nostro paese a un atroce sequestro di persona. Viene poi rappresentata una scena in cui il padre del bambino viene cacciato da un esercizio locale, calpestando il valore sacro dell’ospitalità barbaricina, che da sempre contraddistingue la nostra gente». Per la comunità locale, quanto trasmesso «non è ‘licenza poetica’: è un danno inimmaginabile all’immagine di Mamoiada, al lavoro culturale che portiamo avanti ogni giorno e alla memoria di un’intera comunità. Non possiamo accettare che il servizio pubblico televisivo offenda così la nostra identità».

La polemica approda in Consiglio regionale

La vicenda è arrivata sui banchi del Consiglio regionale della Sardegna. Sulla scia della denuncia della Pro Loco gli esponenti di Fratelli d’Italia sollecitano un intervento della governatrice Alessandra Todde «contro chi svaluta la tradizione culturale di un popolo fiero e onesto», chiedendo di valutare il ritiro dei fondi erogati tramite la Sardegna film commission.

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A farsi portavoce dell’iniziativa è il capogruppo di FdI, Paolo Truzzu: «La dignità del popolo sardo non si baratta, non si vende, ma si respira nell’aria di un popolo fiero dell’anima delle proprie tradizioni e come tale deve essere esaltato da racconti realistici e non romanzati per esigenze di copione». Pur riconoscendo l’intento originario di narrare il dramma vissuto dal padre durante il sequestro, Truzzu sottolinea che «per la pro loco di Mamoiada invece è stato calpestato il valore sacro dell’ospitalità barbaricina, rappresentati falsi storici che danneggiano l’immagine di un popolo», esprimendo perciò «la massima solidarietà ai Mamuthones e Issohadores, per l’ignobile tentativo di delegittimazione di parte della cultura sarda».

L’esponente politico punta quindi il dito sui finanziamenti pubblici: «Risulta finanziato dalla Regione Sardegna tramite Sardegna film commission, ora la presidente Todde e l’assessora alla Cultura, Ilaria Portas, devono spiegare quali sono i criteri attraverso i quali vengono finanziati film che dovrebbero esaltare l’immagine della Sardegna e che invece rischiano di veder calpestati gli elementi più importanti delle nostra tradizione». Richiamando le intese preliminari tra gli autori e l’associazione culturale, Truzzu osserva che «si era posta una condizione imprescindibile di tutela del vero significato della maschera. Tutto ciò non è avvenuto».