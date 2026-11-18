Durante il processo sono stati sentiti i vicini di casa, la pediatra e i carabinieri che sono intervenuti il giorno del decesso. Al centro dell'inchiesta anche alcune foto ritrovate sui telefoni della coppia

C’è una fotografia, scattata su un autobus di Milano il 27 giugno 2024, che mostra gli ultimi giorni di Nouh. In braccio alla madre c’è un bambino di quasi otto mesi dal viso scavato, le ossa sporgenti e le gambe sottilissime. Diciassette giorni dopo quello scatto, il 14 luglio, il piccolo è morto al piano terra di una casa popolare occupata nel quartiere Corvetto, con il corpo segnato dalla malnutrizione, da fratture e da bruciature di sigaretta sulla testa. Oggi quel dramma è al centro del processo alla Corte d’Assise di Milano che vede imputati la madre 38enne e il padre 35enne, entrambi nati in Marocco. Dopo l’inchiesta del pm Giovanni Polizzi, i genitori di Nouh dovranno rispondere della morte, possibilmente causata da maltrattamenti, e rischiano una condanna a più di vent’anni di carcere.

Come i vicini hanno descritto Nouh

Durante la seconda udienza, le testimonianze dei residenti della zona hanno ricostruito le ultime settimane del piccolo. «Quel bimbo era magro e scheletrico, si vedevano le ossa. – ha raccontato un vicino – Veniva lasciato in casa perché troppo piccolo e magro». Gli ha fatto eco l’inquilino del palazzo di fronte: «La portinaia mi ha detto che era magrolino, esile, non so perché». Tra queste voci, anche quella della pediatra di famiglia che, ascoltata dagli inquirenti, ha messo a verbale: «In otto mesi, quel piccolo non l’ho mai visitato».

La testimonianza del brigadiere e del medico

Poi si sono poi aggiunte le dichiarazioni dei carabinieri che quel 14 luglio erano stati allarmati dalla madre per le condizioni di salute di Nouh. Arrivati nel palazzo, un brigadiere ha ricordato di aver trovato un neonato grande quanto il palmo della sua mano, «era di colore grigio, non dava segni di vita. Era molto piccolo…». Anche il medico che nella notte aveva provato a rianimarlo negli atti ha fatto annotare che «era magrissimo», confermando indirettamente la gravità fisica di Nouh.

Le foto dei pasti senza Nouh

Oltre alle testimonianze, il maresciallo che ha analizzato i cellulari dei genitori ha fatto emergere alcuni un dettagli sulla vita domestica della famiglia. Innanzitutto, ha testimoniata di aver visto la foto sull’autobus di fine giugno, in cui Nouh era in braccio alla madre e «aveva il viso scavato, le ossa sporgenti, le gambe molto piccole». Ma ha anche precisato nella galleria degli imputati «ci sono momenti in cui tutta la famiglia mangia» e in nessuna immagine di pranzi o cene compare Nouh.

Come continuerà il processo

Nella prossima udienza saranno ascoltati i medici legali e gli altri specialisti che si sono occupati del caso, chiarendo il nesso tra le lesioni, la malnutrizione e il decesso del piccolo. Subito dopo, la parola passerà ai servizi sociali, a cui spetterà il compito di spiegare come sia possibile che Nouh per otto mesi sia stato chiuso in una casa popolare del Corvetto e invisibile al resto del mondo.