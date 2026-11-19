Antonio Roma ha raggiunto 185 mila ascoltatori su Spotify con i suoi brani. Il dettaglio non proprio marginale è che lui non è un artista in carne e ossa. Frutto un esperimento nato in laboratorio da un'idea di una casa discografica, ora si prepara al debutto dal vivo

Il biglietto è già nelle tasche di circa 250 di fan, pronti per riempire la Sala Galileo Galilei di Madrid il prossimo 3 febbraio e ballare sulle note di flamenco e musica romantica di Antonio Roma. Eppure, quando si accenderanno le luci sul palco, il protagonista non ci sarà. Questo perché in realtà non esiste, ma è un artista generato dall’intelligenza artificiale. A prestargli volto e voce dal vivo sarà il musicista Diego Amador Jr, chiamato a incarnare sul palco un cantante frutto di un software.

Chi è Antonio Roma

Lo scorso 14 agosto Antonio Roma è arrivato sui social, diventando subito un volto noto per gli amanti del flamenco. Nei video si presenta con lunghi capelli ricci, una barba non del tutto curata, una giaccia di camoscio sui toni del viola sotto cui si intravede una camicia sbottonata e una collana di perle nere. Con l’immagine che richiama l’estetica gitana, da tre mesi ha portato sui social il suo stile musicale, che mescola i ritmi del flamenco a quelli del pop, con anche una vena romantica. Dopo aver pubblicato l’album Un Loco, il successo è stato rapido, tant’è che Roma conta attualmente di quasi 185 mila ascoltatori mensili su Spotify, 381 mila followers su Instagram e quasi 35 mila iscritti su Youtube.

L’annuncio del concerto a Madrid

Roma non si è limitato alle piattaforme per far conoscere la sua musica e ha deciso di lanciare il suo primo concerto, che si terrà il 3 febbraio 2027 alla Sala Galileo Galilei di Madrid. Nell’annuncio su Instagram ha specificato che «è arrivato il momento di cantare le canzoni insieme», ricevendo subito l’affetto dei fan che hanno commentato con cuori, faccine sorridenti e taggando gli amici per andare insieme al concerto. I biglietti sono in vendita a 25 euro e oltre metà dei posti del locale, che contiene circa 500 persone, risulta già venduto.

Come nasce il progetto di Roma

Il problema, però, è che Roma non esiste: non è un artista in carne e ossa, ma fa parte di un progetto ideato con l’intelligenza artificiale di Criptik Sound, un’etichetta discografica nata da qualche mese dai colombiani Manuel Valencia, Sergio Vargas e Nicolás Pineda Melo. I tre vengono da esperienze di marketing nel settore musicale, avendo gestito la comunicazione di artisti come Lola Índigo, Aitana, Antonio José e Morat. Così hanno deciso di intraprendere un nuovo progetto, creando un catalogo di 15 artisti generati con l’AI. Dietro ci sono 14 dipendenti che lavorano a testi e melodie, mentre la tecnologia interviene solo per gli arrangiamenti e per le parti vocali. Il loro intento non è sostituire il lavoro dei cantanti, ma anzi usare il team e l’AI per dare visibilità a generi musicali che, come il flamenco, trovano poco spazio nel mercato mainstream.

Chi ci sarà sul palco

L’esibizione di Roma a Madrid ci sarà veramente e sul palco non si vedranno ologrammi o video. Anzi, a dare voce al cantante ci sarà Diego Amador Jr, musicista sivigliano di flamenco, insieme ad altri quattro artisti, che suoneranno chitarre, tastiera e cajon, ovvero uno strumento a percussione tipico del genere. Melo, infatti, a nome della Criptik Sound si è detto contrario a «fare spettacoli senza coinvolgere musicisti». Per questo ha proposto ad Amador di impersonificare Roma e il musicista si è reso disponibile dato che «ci sono delle somiglianze» tra lui e il cantante virtuale. Ma soprattutto Amador ha rivelato di non essere intimorito dall’uso dell’AI nell’ambito musicale: al contrario, pensa che possa essere uno strumenti utile anche nelle composizioni e che non ruberà il posto ai cantanti in carne e ossa.